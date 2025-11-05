Belgrado vive una jornada de alta tensión entre seguidores y críticos del presidente Vucic

3 minutos

Belgrado, 5 nov (EFE).- Miles de personas se concentraron este miércoles frente al Parlamento serbio en Belgrado, en una tensa jornada que enfrentó a simpatizantes del presidente Aleksandar Vucic con manifestantes que apoyan a Dijana Hrka, madre de una de las 16 víctimas del derrumbe en la estación de trenes de Novi Sad.

Mientras desde el campamento de tiendas de campaña de los simpatizantes del Ejecutivo se escucha música a todo volumen con la letra «Esto es Serbia», al otro lado los opositores a Vucic, que domina política serbia desde 2012, pedían a gritos nuevas elecciones.

Un amplio despliegue policial rodeaba el edificio del Parlamento y mantenía separados a los dos grupos de manifestantes.

Dijana Hrka, madre de Stefan, de 27 años, fallecido en el derrumbe, declaró a EFE, desde la tienda donde mantiene una huelga de hambre desde el domingo frente al Parlamento, que permanecerá allí «hasta que el cobarde convoque elecciones» y los responsables de la tragedia sean juzgados.

El derrumbe de un voladizo en noviembre de 2024 en la estación de trenes de Novi Sad, que causó 16 muertos, desató la mayor ola de protestas en Serbia en décadas, encabezada por estudiantes universitarios que denuncian las tendencias autoritarias y la corrupción del presidente Vucic.

La embajada de Estados Unidos en Serbia advirtió este miércoles sobre posibles atascos y cortes de tráfico en el centro de Belgrado debido a la concentración de partidarios del Gobierno frente al Parlamento.

Numerosos asistentes llegaron en autobuses desde otras ciudades, tanto para apoyar a Vucic como a Dijana Hrka.

La Policía de Serbia detuvo entre el domingo y el lunes a 37 manifestantes frente al Parlamento en Belgrado, tras los incidentes violentos entre opositores y partidarios de Vucic.

Entre los detenidos se encontraba el exjugador serbio de baloncesto Vladimir Stimac, de 38 años, quien ganó una medalla de oro y tres de plata con la selección de Serbia en competiciones internacionales, y que militó, entre otros clubes, en el Unicaja de Málaga.

Por su parte, Vucic, que sigue negándose a convocar elecciones, pidió disculpas a los estudiantes antes del aniversario del derrumbe en Novi Sad por «las malas palabras» que había empleado.

Sin embargo, tras el 1 de noviembre volvió a calificarlos de «bloqueadores», llamó «cobardes» a quienes apoyan a Dijana Hrka y describió el acto conmemorativo a las víctimas como un «fracaso».

Aunque el diario Danas aseguró haber tenido acceso a mensajes de Viber enviados por simpatizantes del SNS en los que se instaba a reclutar militantes para acudir hoy a Belgrado, Vucic negó tener conocimiento de cualquier convocatoria de sus partidarios frente al Parlamento.

«No es una manifestación de apoyo a mí, sino a nuestro pueblo, a una política de paz y estabilidad, una política diferente a la que exigen los bloqueadores», declaró el nacionalpopulista Vucic en su intervención de hoy en la televisión progubernamental Informer.EFE

