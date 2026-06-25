Belice asume la Presidencia Pro Tempore del SICA que le entregó República Dominicana

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San Salvador, 25 jun (EFE).- Belice asumió este jueves la Presidencia Pro Tempore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que le entregó República Dominicana tras ocupar el cargo en el primer semestre de 2026, en un evento en que autoridades se solidarizaron con Venezuela, golpeada en la víspera por dos fuertes terremotos, y se dedicó un minuto de silencio por las víctimas.

El acto de traspaso se realizó en la sede del SICA en la localidad salvadoreña de Antiguo Cuscatlán, cerca a la capital San Salvador, y participaron el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, autoridades del ente regional, de República Dominicana, de Belice, y demás invitados.

Ingrid Figueroa Santamaría, directora ejecutiva de la Secretaría General del SICA, dijo durante su intervención que «el acto que hoy nos reúne es mucho más que un relevo, es una oportunidad para reafirmar una convicción que ha acompañado a nuestra región durante décadas, que juntos somos más fuertes, más resilientes y tenemos mayores oportunidades para responder a los desafíos, sueños y necesidades de nuestros pueblos».

Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, señaló que durante el primer semestre del año en curso su país se propuso a contribuir «a que nuestro sistema recuperara plenamente su capacidad de actuar», «porque la integración no se fortalece únicamente cuando adopta nuevas iniciativas, también se fortalece cuando sus instituciones funcionan, cuando sus órganos pueden cumplir las responsabilidades que les asignan».

Entre tanto, John Briceño, primer ministro de Belice, aseguró que su país recibe la Presidencia Pro Tempore del SICA «con un gran sentido de responsabilidad y compromiso» y «reafirma su voluntad de dar continuidad a los esfuerzos regionales, así como de contribuir activamente al fortalecimiento del proceso de integración centroamericana».

El SICA, constituido en diciembre de 1991, tiene por «objetivo fundamental» la integración de Centroamérica para «constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo», según consta en el portal de la institución.

Un total de ocho países forman parte de esta organización internacional: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana.

La República Dominicana fue el último país en incorporarse al Sistema, en 2013.

Un minuto de silencio por Venezuela

El acto de traspaso fue aprovechado para dedicar un minuto de silencio por las víctimas en Venezuela, golpeada el miércoles por dos fuertes terremotos.

Fue el ministro dominicano quien invitó a los asistentes a guardar el minuto de silencio y antes señaló: «Es de todos conocido la tragedia ocurrida el día de ayer en Venezuela y que en estos momentos sabemos que han ocurrido serias pérdidas humanas y materiales», «es importante dar muestras de solidaridad».

El ministro beliceño, por su parte, también tomó un momento para referirse a la tragedia y llamó a que se haga todo lo posible para ayudar «a nuestros hermanos en Venezuela».

El número de fallecidos en Venezuela se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, según los más recientes datos oficiales. EFE

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