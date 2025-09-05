Belice felicita a Irfaan Ali por su reelección como presidente de Guyana

2 minutos

Ciudad de Panamá, 5 sep (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice felicitó este viernes a Irfaan Ali y el gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C) por su reelección en las elecciones generales de ese país.

«Belice felicita calurosamente al presidente Dr. Mohamed Irfaan Ali y al Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/ C) por su victoria en las elecciones generales y regionales de Guyana de 2025, asegurando ocho de los diez distritos electorales», escribió la cartera de Exteriores en X.

Y agregó: «Esperamos profundizar nuestra amistad, fortalecer las relaciones bilaterales y mejorar la colaboración con el Gobierno y el pueblo de la República de Guyana».

En Guyana, el secretario general del gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), Bharrat Jagdeo, aseguró el pasado jueves que obtuvieron «una victoria aplastante» en las elecciones generales y regionales celebradas el pasado lunes.

La Comisión Electoral de Guyana todavía no ha realizado el anuncio oficial de los resultados, pero sí son públicas las actas de escrutinio de los distintos distritos electorales.

En una conferencia de prensa, Jagdeo dijo que, según los datos disponibles, el PPP/C obtuvo 46.513 votos más que los otros cinco partidos en contienda juntos, lo que le otorga el 55,32 % del total de votos emitidos, un 10,8 % más que los demás partidos, por lo que el presidente Irfaan Ali revalidará para un segundo mandato.

El PPP/C ha ganado ocho de los diez distritos electorales del país: las regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, mientras que Invertimos en la Nación (WIN, en inglés) se impuso en los distritos 7 y 10.

El WIN, creado en junio pasado por el empresario sancionado por Estados Unidos Azurddin Mohamed, se convierte en el principal partido de la oposición, destronando a la Alianza de Unidad Nacional (APNU), liderada por Aubrey Norton.

Mohamed y su padre Nazar fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2024 por no incluir más de 10.000 kilogramos de oro en declaraciones de importación y exportación, eludiendo pagar más de 50 millones de dólares en aranceles aduaneros. EFE

