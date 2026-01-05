Belice pide respeto al derecho internacional y diálogo para resolver crisis en Venezuela

Redacción Centroamérica, 5 ene (EFE).- El Gobierno de Belice pidió este lunes «moderación», respeto al derecho internacional y un «diálogo constructivo» para resolver la crisis que se vive en Venezuela, acentuada tras la operación militar el pasado sábado en territorio venezolano en la que se produjo el arresto y traslado a Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Instamos a todas las partes a actuar con moderación, respetar el derecho internacional y entablar un diálogo constructivo para resolver la crisis en Venezuela en el marco del derecho internacional», anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores de Belice en un comunicado.

También sostuvo que «se adhiere» a la declaración de los jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom), organismo que se declaró «firmamente comprometido con los fundamentos principales de la ley internacional y el multilateralismo recogido en la Carta de Derechos de la ONU, que incluyen soberanía e integridad territorial de los estados y respeto por la dignidad humana».

«Belice siempre ha estado y sigue estando comprometido con los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, que consideramos fundamentales para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales», remarcó el Gobierno del país centroamericano.

La Cancillería recordó que su país y Venezuela «han mantenido históricamente relaciones bilaterales de amistad y cooperación», por lo que mostró su deseo de que «se restablezca el orden constitucional lo antes posible», ya que «el respeto a la Constitución venezolana y la voluntad del pueblo venezolano deben guiar las acciones futuras».

«Belice reitera su compromiso con nuestra región como Zona de Paz», subrayó.

En la madrugada del sábado Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra algunas zonas de Caracas y los estados vecinos de Aragua, Miranda y La Guaira, en el norte del país, que terminó con la captura de Maduro. EFE

