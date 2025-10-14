Belice se solidariza con México tras las fuertes lluvias que dejaron al menos 64 muertos

Redacción Centroamérica, 13 oct (EFE).- El Gobierno de Belice se solidarizó este lunes con México tras las lluvias torrenciales que dejaron al menos 64 muertos y 65 desaparecidos, y trasladó sus condolencias a las familias de las víctimas.

«El Gobierno y el pueblo de Belice expresan su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de México tras las recientes inundaciones devastadoras en los estados de Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla», aseguró en un mensaje en X el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

Además, expresó sus «más sinceras condolencias a las familias de quienes perdieron la vida y a todos los afectados por esta tragedia».

Hasta el momento, reportes oficiales informaron de 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas, tras las lluvias torrenciales que azotaron el centro de México del 6 al 9 de octubre, dejando miles de damnificados y graves afectaciones en viviendas, negocios e infraestructura en 111 municipios.

Las fuertes precipitaciones que azotaron al país derivado de los huracanes Raymond y Priscilla en el Pacífico mexicano, en confluencia con varios sistemas en el Golfo de México, dejaron más de 1.800 milímetros (mm) de lluvia en los estados de Veracruz (este), Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí (centro).

Es decir, en solo cuatro días se registró una cantidad comparable a la mitad del promedio anual de lluvias en esas regiones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que su Gobierno tiene «suficientes recursos» para atender la emergencia. EFE

