Bellingham y Kane hunden a Panamá y garantizan el liderato de Inglaterra

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Jude Bellingham y Harry Kane, los dos nombres más conocidos de Inglaterra, llevaron a los Three Lions a dieciseisavos de final del Mundial como líderes del Grupo L a costa de hundir 2-0 este sábado a la eliminada Panamá.

El par de estrellas evitaron un nuevo desliz, como el ajustado ante Ghana (0-0) la fecha pasada, al derrumbar el muro cimbrado por los canaleros en el MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York, donde los europeos parecieron locales.

La Panamá del entrenador hispano-danés Thomas Christiansen, que llegó al duelo de cierre sin chances de clasificar, pretendió en vano despedirse de su segunda Copa del Mundo con al menos un punto y un gol a favor.

Su propósito estuvo cerca de concretarse tras un primer tiempo que controló a la avanzada británica, pero que sucumbió en cinco minutos de la segunda parte gracias a la pierna izquierda de Bellingham (62′) y la cabeza de Kane (67′).

El capitán se reencontró con el gol, tras su doblete en el debut trepidante ante Croacia (4-2), y garantizó a los ingleses el primer lugar de la zona con siete puntos. Además, desplazó a Gary Lineker como goleador inglés en los mundiales al llegar a once dianas.

Al quedar en la primera posición, los campeones del mundo en 1966 enfrentarán el miércoles en Atlanta a RD Congo, clasificado como uno de los mejores terceros.

«Hemos logrado nuestro primer objetivo, que era ganar el grupo. Obviamente, hoy era importante conseguir la victoria porque queremos tener un poco de control sobre nuestro destino en cuanto al camino que seguimos», dijo Bellingham, quien asistió a Kane en su anotación histórica.

– Mismo mal –

Los hombres de Thomas Tuchel sufrieron para solucionar el problema desnudado en el juego ante Ghana: transformar su alta posesión (68%) en gol y en caminos para romper defensas férreas.

Ante los panameños, que se despidieron de Norteamérica como el único equipo en no anotar ni sumar, sufrieron por la falta de un acompañante para Elliot Anderson en el medio, tras la decisión del entrenador alemán de dar descanso a su compañero Declan Rice.

Anderson fue el único volante de contención de los británicos. Se trató de una apuesta de Tuchel que de repetirse puede salir cara, si el rival tiene mejor entrega y más pólvora que los canaleros.

«No hemos tenido esa puntería, no hemos metido goles y eso es algo que queda por pulir», dijo el DT de Panamá, quien no obstante se declaró «orgulloso» de la «personalidad» mostrada por sus dirigidos.

Tuchel hizo cinco cambios respecto al once que igualó con los ghaneses, incluidas las titularidades de Marcus Rashford y Bukayo Saka.

El primero fue quien más inquietó al portero panameño Orlando Mosquera, con tres remates (11′, 45+2′, 55′) y un cabezazo (38′).

Pero no tuvo suerte frente a un adversario que se despidió sin conseguir darle minutos a su máxima figura, Adalberto Carrasquilla, ni conseguir su primer punto en una Copa del Mundo.

– Goleador británico –

El mediocampista, de 27 años, vio desde el banco los tres juegos al no recuperarse de una lesión en el aductor izquierdo sufrida a finales de mayo con su club, Pumas de México.

El contentillo para Carrasquilla fue que sus compañeros salvaron en algo el honor de su país evitando, al menos, que los Three Lions les repitieran la dosis de su encuentro en la fase de grupos de Rusia 2018, donde los golearon 6-1 con triplete de Kane.

Tras su jornada decepcionante contra las Estrellas Negras, el astro del Bayern Munich volvió a tener una presentación discreta hasta que pudo celebrar su tercer tanto en la competición y seguir la cacería del artillero de esta edición, Lionel Messi (cinco dianas).

Y no solo eso, se convirtió en el goleador histórico de Inglaterra en los mundiales al cabecear una asistencia de Bellingham desde la izquierda.

La estrella del Real Madrid había abierto el sendero del triunfo cinco minutos antes, al hacer valer el largo de su pierna izquierda sobre el cuerpo de Jorge Gutiérrez, tras un córner cobrado por Saka.

«Fue lindo ver cómo entró. Así que sí, esperemos que no sea la última entrega», dijo Kane.

raa/mcd