Benín recibe la primera visita de un ministro de Exteriores de Portugal de su historia

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Nairobi, 24 abr (EFE).- El ministro de Exteriores de Benín, Olushegun Bakari, se reunió este viernes en Cotonú con su homólogo de Portugal, Paulo Rangel, en la primera visita de un jefe de la diplomacia portuguesa a este país africano.

Bakari y Rangel «recordaron los lazos históricos entre Benín y Portugal, y acordaron elevar sus relaciones a un nivel estratégico y extender su cooperación a otros ámbitos», publicó el Ministerio de Exteriores beninés en su cuenta de la red social X.

Además, firmaron un acuerdo de exención recíproca de visado para titulares de pasaportes diplomáticos, un memorando de entendimiento sobre consultas políticas y diplomáticas, un acuerdo sobre servicios aéreos y un memorando de entendimiento entre la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (APIEx) de Benín y la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior de Portugal (AICEP).

Por su parte, el Ministerio de Exteriores portugués afirmó en redes sociales que se trata de un paso «muy importante» en las relaciones bilaterales entre ambos países. EFE

pmc/fpa