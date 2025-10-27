Ben Gvir: Empeorar las condiciones de los presos palestinos redujo ataques terroristas

2 minutos

Jerusalén, 27 oct (EFE).- El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, afirmó este domingo que sus políticas en pos del empeoramiento de las condiciones de prisioneros palestinos en cárceles israelíes han conducido «a una disminución» de ataques terroristas.

«Hoy, incluso el Shin Bet admite que la instauración de la política condujo a una disminución de los ataques y que ha disuadido a Hamás», sentenció el ministro radical en un videocomunicado publicado en sus canales oficiales.

Su comunicado fue compartido tras la publicación de una entrevista en exclusiva del exrehén Bar Kuperstein con la emisora pública israelí Kan, en la que describió en detalle las torturas que recibió a manos de sus captores en Gaza tras declaraciones de Ben Gvir a los medios jactándose de empeorar el trato a los prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

«Nos pusieron contra la pared y nos dieron una paliza brutal… Dijeron que era por culpa de Ben Gvir; que ‘todo lo que les hace a nuestros prisioneros os lo haremos a vosotros'», relató Kuperstein en su primera entrevista tras su liberación después de dos años de cautiverio.

El ministro de Seguridad Nacional protestó ante las declaraciones, acusó a los medios israelíes de «adoptar la narrativa de Hamás» por publicarlas y afirmó que los actos de violencia de Hamás empezaron «mucho antes de los cambios en las prisiones».

Cambios que, sostiene, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no le permitió implementar antes del 7 de octubre.

Al ser preguntado sobre si sentía enfado hacia Ben Gvir, Kuperstein respondió que le enfureció que cualquier acción contra los prisioneros palestinos se publicara en los medios.

«Sabes que nos tienen en sus manos, ¿cómo pudiste permitir que abusaran de nosotros? Eres un ministro del gobierno, se supone que deberías velar por nuestro bienestar. ¿Por qué no velaste por nuestro bienestar?», exclamó.

La ONG israelí B’Tselem publicó en agosto de 2024 un informe basado en entrevistas con 55 presos palestinos, denunciando que sufrieron palizas, pésimas condiciones higiénicas, incomunicación, abusos sexuales, y privación del alimento y el sueño durante su tiempo en cautiverio.

Según un comunicado oficial de la Knéset (Parlamento israelí) publicado este octubre, basado en datos del Servicio de Prisiones del país, el número de prisioneros en cárceles israelíes aumentó en 6.061 presos desde el 7 de octubre de 2023, día de la masacre perpetrada por Hamás en territorio israelí. EFE

ybp/ah