Ben Gvir insta a retomar «una guerra a gran escala» en Líbano y cortarles la electricidad

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Jerusalén, 25 may (EFE).- El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, de extrema derecha, instó este lunes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a retomar «una guerra a gran escala» contra el Líbano, además de cortarles el suministro eléctrico a este país vecino.

«No debemos normalizar la realidad de los drones explosivos. Es hora de que el primer ministro (Netanyahu) golpee el escritorio de Trump y le informe que volvemos a la guerra en Líbano», dijo hoy el ministro en X, días después de que publicase el vídeo en el que se ve las autoridades israelíes abusando de los activistas de la Flotilla Global Sumud lo que desencadeno condena internacional.

Según un comunicado hoy del Ejército israelí, tras el sonido de las alertas antiaéreas, después de que Hizbulá «lanzase varios drones explosivos», uno de ellos impactó en Metula, comunidad israelí aledaña a la frontera.

Ben Gvir añade que Israel debe cortar «el suministro eléctrico en el Líbano» -como hizo al inicio de su ofensiva en Gaza-, retomar «una guerra a gran escala» y ocupar territorio libanés hasta el río Zahrani, situado a unos 40 kilómetros al norte de la frontera con Israel.

En abril, las fuerzas israelíes confirmaron en un comunicado, según se hicieron eco medios locales, haberse adentrado unos 10km en territorio libanés.

Pese al cese de hostilidades acordado a mediados de abril, que fue extendido recientemente por 45 días más, Israel continúa atacando el territorio libanés de forma diaria y lleva a cabo demoliciones de viviendas en las áreas que ocupa en el sur. EFE

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