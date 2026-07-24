Ben Gvir llama a bombardear Cisjordania tras tiroteo con un israelí y 4 palestinos muertos

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Jerusalén, 24 jul (EFE).- El ministro de Seguridad Nacional israelí, el colono y exconvicto Itamar Ben Gvir, llamó este viernes a bombardear los territorios palestinos de Cisjordania ocupada tras un tiroteo esta mañana en la aldea de Tell, en Nablus, donde murieron cuatro palestinos y un israelí.

«Me dirijo al primer ministro (Benjamín Netanyahu) para una breve reunión de gabinete, donde exigiré que ordene a las FDI (Ejército israelí) destruir desde el aire las casas de los terroristas y sus simpatizantes, y que les exija a los terroristas el precio que merecen», escribió el ministro ultraderechista en su cuenta de X.

Además, agregó en la publicación que «las ciudades y aldeas de los asesinos de Judea y Samaria» (Cisjordania ocupada) deben ser tratadas como Beit Hanún, en Gaza.

«Por cada judío asesinado, el enemigo debe asumir la pérdida de tierras y hogares. Este es el lenguaje que se habla en Oriente Medio, y así como lo hablamos en Gaza, es hora de hablarlo también en Judea y Samaria», remarcó.

Minutos antes, la oficina de Netanyahu había anunciado en un comunicado que reunirá próximamente al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor para «debatir las formas de responder al ataque asesino».

«Actuaremos enérgicamente contra los terroristas y sus mensajeros y no permitiremos que el terrorismo en Judea y Samaria levante cabeza», aseveró Netanyahu, de acuerdo a la nota difundida por su oficina.

Esta mañana se produjo un tiroteo en la aldea de Tell, al suroeste de Nablus (Cisjordania ocupada) y cerca del asentamiento colono de Havat Gilad, donde murieron cuatro palestinos y un colono israelí.

El Ejército israelí dijo que varios palestinos robaron el arma de un «guardia de seguridad» que llegó al lugar, tras recibir el reporte de un supuesto ataque contra colonos mientras hacían senderismo en la zona, y que dispararon contra civiles israelíes.

Esta versión contrasta con la de las autoridades palestinas, que indican que cuatro personas de Cisjordania ocupada murieron «a manos de las fuerzas de ocupación durante un ataque de colonos israelíes».

Asimismo, añaden que, antes de la llegada de las FDI, colonos israelíes «atacaron viviendas palestinas en Tell y abrieron fuego contra ellas».

Según la agencia oficial de noticias palestina WAFA, soldados y colonos israelíes «abrieron fuego indiscriminadamente» -como muestra un vídeo que circula ya por internet- contra los residentes, matando a cuatro jóvenes palestinos, entre ellos dos hermanos y sus dos primos, e hiriendo a otros cuatro.

Por su parte, el servicio de emergencias israelí (MDA) dijo que el israelí fallecido era un hombre de 30 años y detalló que, durante sus labores de emergencia, evacuaron en helicóptero a dos heridos de bala: un hombre de unos 20 años en estado grave y otro de unos 20 años en estado moderado.

Según el Ministerio de Salud palestino, 82 palestinos han muerto en las gobernaciones de Cisjordania ocupada desde principios de este año, 21 de ellos a manos de colonos israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los brutales ataques de Hamás en territorio israelí que dieron lugar al considerado como «genocidio» en Gaza según una comisión de expertos de la ONU, más de un millar de palestinos han muerto por fuego del Ejército israelí o de colonos en Cisjordania ocupada.

Asimismo, se producen ataques diarios contra terrenos y viviendas palestinas, vandalización de sus propiedades, ganado sacrificado y mezquitas incendiadas por parte de colonos israelíes que asaltan sus aldeas. EFE

gac/mb

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