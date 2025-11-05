Beneficio neto de Toyota cayó un 7 % en abril-septiembre con impacto moderado de aranceles

1 minuto

Tokio, 5 nov (EFE).- El líder mundial del motor Toyota registró un beneficio neto de 1,77 billones de yenes (unos 10.000 millones de euros) en la primera mitad de su ejercicio fiscal (abril-septiembre), una caída del 7 % interanual, gracias a que el aumento de ventas contrarrestó el impacto de los aranceles estadounidenses.

La ganancia operativa del fabricante japonés bajó un 18,6 % en dichos meses con respecto al año previo, hasta 2 billones de yenes (11.370 millones de euros), mientras que su facturación por ventas creció un 5,8 %, hasta 24,63 billones de yenes (139.600 millones de euros), según su informe financiero semestral publicado este miércoles.

Toyota vendió 4.783.000 vehículos en los seis meses hasta septiembre, un 5 % interanual más, gracias a la estabilidad de sus ventas en Estados Unidos, su principal mercado, donde sus ventas crecieron un 9,9 % en el período. EFE

