Bengalas en botellas de champán es el origen más verosímil del incendio en el bar suizo

1 minuto

Crans Montana (Suiza), 2 ene (EFE).- La pista de que el fuego que arrasó en Nochevieja un bar en la estación de esquí suiza de Crans Montana partió de luces de bengalas colocadas en botellas de champán es la más verosímil para explicar el origen el incendio, dijo hoy la procuradora Beatrice Pilloud.

Estos elementos pirotécnicos “se acercaron demasiado al techo, que se encendió muy rápido y de manera general”, señaló la procuradora general del cantón de Valais (al que pertenece Crans Montana) en una rueda de prensa. EFE

is/rf