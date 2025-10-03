The Swiss voice in the world since 1935
Benidorm se lleva una mención especial en los Premios Hoja Verde de la Comisión Europea

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 3 oct (EFE).- La Comisión Europea anunció este viernes que la localidad de Heilbronn (Alemania) será la Capital Verde Europea de 2027, mientras que Assen (Países Bajos) y Siena (Italia) fueron distinguidos con los Premios Hoja Verde Europea y el municipio español de Benidorm (Alicante) recibió una mención de «elogio» en la misma categoría.

«Todos los finalistas han demostrado un notable compromiso con la sostenibilidad urbana en sus comunidades», señaló el Ejecutivo comunitario en un comunicado, donde recordó que el jurado también «elogió» a los finalistas de la Capital Verde Debrecen (Hungría) y Klagenfurt am Wörthersee (Austria), y a Saint-Quentin (Francia) en la misma categoría que Benidorm.

Los premios Capital Verde Europea y Hoja Verde Europea reconocen cada año a ciudades «que se esfuerzan por estar a la vanguardia de la sostenibilidad urbana y medioambiental. Ciudades que, dicho claramente, lideran con el ejemplo», resumió la comisaria europea de Medioambiente, Jessika Roswall.

Heilbronn, que sucederá a la capital lituana de Vilna (2025) y a la localidad portuguesa de Guimarães (2026), demuestra una colaboración intersectorial eficaz entre ruido, clima y contaminación atmosférica, mientras que la participación ciudadana ocupa un lugar central, con plataformas participativas, campañas de sensibilización y protección de zonas tranquilas.

Assen y Siena «impresionaron al jurado con sus enfoques ejemplares para implicar a sus comunidades en la transición ecológica», en concreto gracias a las innovadoras políticas de gestión de residuos del municipio neerlandés y a la amplia superficie de zonas verdes de la italiana. EFE

jaf/lpc/crf

