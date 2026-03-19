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Benjamín Netanyahu: «¿Alguien se cree que le puedo decir a Trump qué hacer?»

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Jerusalén, 19 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este jueves en una comparecencia con la prensa extranjera en su oficina en Jerusalén que él «no arrastró» al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la guerra con Irán y aseveró: «¿Alguien se cree que le puedo decir a Trump qué hacer?».

Asimismo, el líder israelí aseguró que fue el presidente Trump quien le pidió durante su visita el pasado mes de diciembre en su mansión en Mar-a-Lago (Florida) garantizar que Irán no disponga de bombas nucleares.

«Me dijo Bibi tenemos que asegurarnos que Irán no tenga bombas nucleares», subrayó. EFE

ngg/jlp

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