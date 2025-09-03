The Swiss voice in the world since 1935

Bentancur destaca la «alegría» que genera ir a un Mundial y reconoce la dificultad de Perú

Montevideo, 3 ago (EFE).- El centrocampista Rodrigo Bentancur destacó este miércoles que la selección de Uruguay está enfocada en darle al país la «alegría» de clasificar al Mundial de 2026, cuando el jueves reciba a la de Perú, a la que reconoció como «difícil», en un partido de la penúltima fecha de las eliminatorias suramericanas.

«Mañana esperamos ganar el último partido de la eliminatoria acá con nuestra gente. Así que esperamos darle la alegría de la clasificación al Mundial y disfrutar también, porque es hermoso jugar con la selección y más en nuestro país», expresó en una conferencia de prensa el jugador del Tottenham inglés.

Bentancur añadió que para el encuentro ante los peruanos, Uruguay llega en un «buen momento» debido a que la mayoría de los integrantes del equipo acaban de iniciar la temporada en sus respectivos clubes despues de sus vacaciones y «cargaron energías».

Sin embargo, insistió en el respeto al combinado peruano, que se encuentra en una situación opuesta y no solo depende de sus propios resultados, sino de otros para su posible clasificación a través de la repesca.

Uruguay cayó por 1-0 en Lima ante los peruanos por las actuales eliminatorias.

«Perú es un rival durísimo y mañana va a querer ser protagonista y también ganar los tres puntos. Son realidades diferentes, pero las dos selecciones vamos a querer ganar, así que esperemos que sea un lindo espectáculo y que sea un gran partido», sentenció.

Uruguay y Perú jugarán a partir de las 20:30 hora local (23:30 GMT) en el estadio Centenario, escenario que el 18 de julio de 1930 fue inaugurado en un partido que enfrentó a estas mismas dos selecciones y que se saldó con una victoria de la Celeste por 1-0 con un tanto de Héctor Castro. EFE

