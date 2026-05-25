Beret, complacido de cantar en Venezuela luego de casi diez años queriendo visitar el país

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Caracas, 24 may (EFE).- El cantante sevillano Beret manifestó este domingo -en una entrevista con EFE- su «enorme placer» por cantar en Venezuela, donde ofreció por primera vez un concierto, luego de casi una década queriendo visitar el país y encontrarse con sus fanáticos residentes en la nación caribeña.

«Para mí es un placer enorme poder cantar en Venezuela, después de tanto tiempo queriendo y espero que la gente de verdad (…) se vaya con un sabor de boca brutalísimo», indicó a EFE Beret, quien llega a Caracas en medio de una incipiente reactivación de espectáculos y conciertos, tras una especie de sequía en la industria musical del país.

El sevillano trajo su world tour «Lo bello y lo roto» a Caracas para complacer a su público venezolano, que lleva once años escuchándolo y viéndolo a través de las pantallas.

«Necesitaba venir, desvirtualizar a las personas que me siguen y darles un conciertazo», añadió Beret, tras explicar que no había visitado antes el país porque no encontró un promotor que pudiera traer a su equipo en medio de la compleja situación política, social y económica que Venezuela ha atravesado en los últimos años.

El artista de 29 años además manifestó que conoce mucho de Venezuela, porque muchos venezolanos en Madrid le han hablado de la nación caribeña.

«Cuando he llegado aquí, en (…) el camino, simplemente del aeropuerto al hotel, yo ya miraba y te lo juro, estaba sonriendo y diciendo: ¡joder! ¿cuántas veces me han nombrado La Guaira? ¿cuántas veces me han nombrado este teatro? ¿cuántas veces me han nombrado tal sitio? y lo estoy viendo ahora en persona y la verdad que estaba flipando un poco porque yo recuerdo que la primera vez que yo quise venir aquí era 2016 y han pasado pues nueve años», indicó el español.

Beret arrancó una gira por varios países con motivo del lanzamiento de su más reciente álbum, el pasado 1 de mayo, tour se extenderá hasta noviembre.

La gira incluye varios países de América Latina como Colombia, Argentina, Chile o Perú, pero también visitará otros en Europa como Francia y Reino Unido. EFE

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