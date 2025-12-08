Berkshire Hathaway reorganiza su cúpula directiva ante la jubilación de Warren Buffett

1 minuto

Nueva York, 8 dic (EFE).- Uno de los principales colaboradores de Berkshire Hathaway, Todd Combs, gestor de inversiones de Berkshire y director ejecutivo de su unidad de seguros Geico, deja su cargo para unirse a JPMorgan Chase, mientras la compañía se prepara para la inminente jubilación de su fundador, Warren Buffett.

JPMorgan anunció este lunes que Combs liderará el grupo de inversión estratégica de 10.000 millones de dólares de la iniciativa y actuará como asesor especial del presidente y director ejecutivo, Jamie Dimon.

Berkshire también anunció que su director financiero, Marc Hamburg, dejará su cargo el próximo junio y que Charles Chang, actualmente vicepresidente sénior y director financiero de Berkshire Hathaway Energy, sucederá a Hamburg como director financiero.

«Marc ha sido indispensable para Berkshire y para mí», declaró Buffett el lunes.

Buffett, de 95 años, anunció hace un mes que se retiraría gradualmente mientras se prepara para dejar la compañía que ha dirigido desde la década de 1960. EFE

syr/fpa