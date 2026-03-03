Berlín activa mecanismos de gestión de crisis ante efectos energéticos de guerra en Irán

Berlín, 3 mar (EFE).- El Gobierno alemán informó este martes de que ha activado «mecanismos de gestión de crisis» ante los posibles efectos energéticos de la guerra en Irán, conflicto que afecta a una región estratégica para el tránsito de hidrocarburos.

Según informó en su cuenta de X el Ministerio de Economía y de Energía, el Gobierno alemán «observa la situación» de cerca, realiza «valoraciones diarias» y está «en frecuente contacto con los implicados en la región» al tiempo que ha «reactivado mecanismos de gestión de crisis».

«Se ha puesto en marcha un grupo de trabajo interministerial, que ya se convocó el año pasado ante la amenaza de bloqueo del estrecho de Ormuz», precisó el ministerio.

Igualmente, señaló la importancia estratégica del área geográfica afectada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán.

«Alrededor del 19 % de las exportaciones globales de LNG (gas natural licuado) de Catar y de los Emiratos Árabes Unidos pasan por el estrecho de Ormuz. Esto subraya la importancia estratégica de la región», según el ministerio alemán.

Ebrahim Yabari, general de brigada de la Guardia Revolucionaria iraní, advirtió el lunes de que no dejarán pasar «ni una gota de petróleo» por el estrecho de Ormuz, tras el inicio el sábado de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás.

Ante esta situación, según destacó el ministerio de Economía y Energía de Alemania, «en función de la duración del bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, cabe esperar que se produzcan efectos en los precios» de los hidrocarburos.

«Los mercados ya están mostrando reacciones, por ejemplo, en el precio del gas», apuntó el ministerio, cuyo hilo de mensajes en X trató de calmar las posibles inquietudes de los consumidores germanos al señalar que «Alemania no importa LNG de la región» afectada por la guerra.

«Nuestras importaciones de energía están ampliamente diversificadas», señaló el ministerio alemán.

«Los principales proveedores de petróleo crudo son Noruega y Estados Unidos. Por lo tanto, la seguridad del suministro está garantizada en la actualidad», abundó. EFE

