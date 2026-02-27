Berlín celebra la decisión de Bruselas de aplicar provisionalmente el acuerdo UE-Mercosur

2 minutos

Berlín, 27 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, celebró este viernes la decisión de la Comisión Europea (CE) de aplicar de forma provisional la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, tras completar su ratificación Argentina y Uruguay.

«Es la hora de Europa, con la aplicación provisional» tanto las compañías como la gente «de ambos continentes podrán beneficiarse finalmente de más prosperidad y crecimiento», escribió Wadephul en su cuenta de X.

«Alemania trabajará sin descanso para ayudar a alcanzar todo el potencial de este histórico acuerdo», agregó el jefe de la diplomacia germana, que la víspera celebró también que Argentina y Uruguay ratificaran el pacto comercial.

Wadephul se refirió a las ratificaciones del acuerdo en esos países hispanoamericanos como «grandes noticias».

«¡Grandes noticias de Argentina y Uruguay! Las decisión de ratificar el acuerdo UE-Mercosur traza un claro camino de prosperidad y crecimiento para nuestros continentes», escribió en X Wadephul en la noche del jueves a este viernes.

En ese mensaje, Wadephul ya pedía a la Comisión Europea una aplicación provisional del acuerdo, algo que se produjo de forma parcial este viernes, pues la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, anunció la entrada en vigor transitoria de la parte comercial del acuerdo entre la UE y el Mercosur.

«Durante las últimas semanas, he debatido este tema intensamente con los Estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional», afirmó Von der Leyen en una declaración. EFE

smm/psh