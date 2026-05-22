Berlín celebra libertad del periodista turco de Deutsche Welle que pasó tres meses preso

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Berlín, 22 may (EFE).- El Gobierno alemán celebró este viernes la puesta en libertad el jueves del periodista turco y corresponsal de la cadena alemana Deutsche Welle (DW) Alican Uludağ tras haber pasado tres meses en prisión preventiva, al tiempo que instó a Turquía a respetar las libertades fundamentales.

«Naturalmente, nos sentimos muy aliviados por la puesta en libertad del periodista de Deutsche Welle, que se encontraba en prisión preventiva. Seguiremos observando de cerca el proceso que continúa en su contra», declaró en una rueda de prensa ordinaria en Berlín el portavoz adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores Martin Giese.

El portavoz ministerial subrayó la labor «sumamente importante» que realiza Deutsche Welle en Turquía y en todo el mundo, y, en ese sentido, destacó que es fundamental que tanto esta cadena como otros periodistas de todo el mundo puedan informar libremente.

El portavoz aludió a los retrocesos que se han podido constatar en Turquía ya en el pasado en lo que respecta a la libertad de prensa y de expresión y recordó que para convertirse en Estado miembro de la Unión Europea, como aspira Ankara, hay que cumplir ciertos criterios, sobre todo en esos ámbitos, pero también en lo que se refiere a las libertades fundamentales en general.

«Por supuesto, también evaluamos a Turquía en función de ello, por cierto, también como miembro del Consejo de Europa», añadió.

La propia cadena informó este viernes en un comunicado de la puesta en libertad anoche del periodista, coincidiendo con el primer día del juicio en su contra.

Alican Uludağ pasó tres meses en prisión preventiva en el complejo penitenciario de Silivri, en Estambul, y tiene una intención manifiesta de seguir trabajando como periodista.

«Del mismo modo que fui detenido, hoy doy el siguiente paso con la misma determinación: seguiré trabajando como periodista. Porque sólo tenemos un arma, y esa es nuestra pluma. Nunca dejaremos de lado esa pluma», dijo, citado por Deutsche Welle.

Agregó que, a pesar de haber sido puesto en libertad tras 90 días, para él es una «liberación amarga», porque deja atrás algunos compañeros, entre los que citó a Merdan Yanardağ, director de la cadena Tele1, crítica con el Gobierno turco e intervenida tras su detención en octubre de 2025.

Según Uludağ, antes de recuperar la libertad, le preguntó a Yanardağ si quería transmitir algún mensaje.

«Seguiremos resistiendo por la libertad y la democracia», citó Uludağ a su colega, y afirmó: «Continuaremos la lucha por la libertad de prensa y el derecho de la población a la información hasta que todos los periodistas detenidos en Turquía sean liberados».

Uludağ está acusado de injurias al presidente, difusión de información engañosa y desprestigio de Turquía en repetidas ocasiones, cargos que el periodista rechaza y por los que se enfrenta a una posible pena de hasta cuatro años de prisión. EFE

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