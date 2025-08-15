The Swiss voice in the world since 1935

Berlín condena proyecto israelí para crear miles de viviendas en colonias de Cisjordania

Berlín, 15 ago (EFE).- El Gobierno alemán mostró su rechazo ante el proyecto israelí de crear miles de nuevas viviendas en colonias de Cisjordania, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores germano emitido en la noche del jueves a este viernes.

«El Gobierno alemán rechaza rotundamente los anuncios del Gobierno israelí sobre la aprobación de miles de nuevas viviendas en los asentamientos israelíes de Cisjordania», manifestó en un comunicado un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores germano.

Los planes del proyecto en el «E1» y la ampliación de Ma’ale Adumim «restringirían aún más la movilidad de la población palestina en Cisjordania, dividirían de facto Cisjordania en dos mitades y aislarían Jerusalén Este del resto de Cisjordania», reprochó en su comunicado el ministerio alemán.

El jueves, la Administración Civil de Israel en Cisjordania dio verde a un plan de construcción en un enorme terreno al este de Jerusalén, el «E1», que contribuirá a aislar la ciudad de los territorios palestinos y favorecerá la colonización.

El portavoz del ministerio que dirige Johann Wadephul recordó que «la construcción de asentamientos viola el derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», por lo que Berlín llamó al Ejecutivo israelí a paralizar esos proyectos.

«El Gobierno federal rechaza claramente cualquier plan de anexión por parte del Gobierno israelí», concluyó el comunicado del Ejecutivo alemán. EFE

