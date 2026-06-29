Berlín confía en estabilización en Irán y deja expirar rebaja de impuesto a carburantes

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Berlín, 29 jun (EFE).- El Gobierno alemán expresó este lunes su confianza en una cierta estabilización en torno a Irán, por lo que de momento no planea medidas adicionales de alivio para la población a dos días de que expire la reducción del impuesto sobre los carburantes introducida para frenar el aumento de los precios de la energía.

«Actualmente seguimos confiando en que haya una cierta estabilización, en que se restablezca, ojalá que de forma fiable, la libre navegación por el estrecho de Ormuz y, con ello, también una cierta estabilización económica (…)», declaró durante una rueda de prensa ordinaria el portavoz alemán de Finanzas, Maximilian Kall.

«No obstante, estamos preparados por si ese no fuera el caso y se necesitaran medidas adicionales», aseguró.

En este sentido, subrayó que el Gobierno alemán observa de cerca las repercusiones de esta crisis derivada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y las consecuencias económicas, así como qué sectores económicos y qué ciudadanos son los más afectados

Agregó que la reducción del impuesto sobre los carburantes de hasta 17 céntimos por litro, introducido por un periodo de dos meses, «desempeñó una función importante, ya que tuvo un efecto claramente moderador en la evolución de los precios».

Ante diversos estudios que critican que este descuento del impuesto sobre los carburantes no se ha repercutido íntegramente, el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, declaró que el Ejecutivo se adhiere a la conclusión de la Comisión Independiente de Monopolios, según la cual la rebaja ha llegado en gran medida a los consumidores.

Así, según el portavoz, las medidas surten efecto y la rebaja ha cumplido su función al haber permitido amortiguar los picos de precios de los carburantes.

Recordó que, en todo caso, la Oficina Federal Antimonopolio tiene la facultad de intervenir en caso de precios inflados de forma abusiva.

Según cálculos del instituto económico Ifo, el descuento se ha repercutido casi en su totalidad a los conductores en el caso de la gasolina súper, mientras que en el caso del gasóleo, solo en torno al 73 %.

En este sentido, la decisión del Gobierno de dejar expirar la rebaja es la acertada, pues se trata de «una medida costosa que ha costado al Estado unos 1.600 millones de euros», recordó este lunes el instituto en un comunicado.

El traslado incompleto del descuento al consumidor en el caso del gasóleo «significa que una parte de ese dinero ha acabado en manos de las petroleras», subrayó Christian Gréus, del Centro de Ciencias Fiscales del Ifo. EFE

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