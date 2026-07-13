Berlín convoca embajador ruso por ciberataques maliciosos contra Alemania y la UE

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Berlín, 13 jul (EFE).- El Gobierno alemán convocó este viernes al embajador ruso, Serguéi Necháyev, después de que la Unión Europea atribuyera claramente la responsabilidad a Rusia de una campaña cibernética maliciosa dirigida contra la UE, sus Estados miembros y sus socios internacionales, en particular, Ucrania.

«Esta mañana (…) convocamos al embajador ruso en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y esto está relacionado, efectivamente, con actividades cibernéticas maliciosas» que afectan también a Ucrania, confirmó en una rueda de prensa ordinaria la portavoz de Exteriores, Kathrin Deschauer.

Agregó que se trata de una atribución conjunta realizada por la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, en nombre del bloque e impulsada por Alemania y Francia tras concluir el proceso nacional de atribución.

Precisó que la UE y sus 27 Estados miembros apuntan a la responsabilidad del Centro 16.º del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) en una campaña de actividades cibernéticas maliciosas, llevada a cabo durante años contra Estados miembros de la UE, incluida Alemania.

En concreto, se refirió a la atribución a Rusia de una cibercampaña por parte de un actor que se hace llamar TURLA.

Agregó que sobre la base de análisis exhaustivos de los servicios de inteligencia alemanes, se ha podido demostrar que organismos alemanes se han visto comprometidos por este actor, y concretamente por la unidad mencionada.

«Y este caso es un ejemplo de una tendencia más amplia. Llevamos muchos años observando actividades cibernéticas maliciosas procedentes de Rusia contra Alemania, contra los Estados miembros de la UE y también contra socios internacionales», denunció.

Destacó que este caso concreto gira en torno a Ucrania, y ese ha sido precisamente el tema, entre otros, que se ha vuelto a poner de relieve hoy al convocar al embajador ruso, dijo.

Sin querer entrar en detalles al tratarse de información de los servicios de inteligencia, la portavoz subrayó, no obstante, que «tales atribuciones siempre son llevadas a cabo mediante un análisis muy preciso, a largo plazo y minucioso» por parte de diversos organismos del Gobierno alemán.

En este sentido, «tenemos certeza suficiente» para haber llegado a esta atribución, aseguró.

En su declaración en nombre de la UE, Kallas subraya que la amplia gama de actividades cibernéticas maliciosas llevada a cabo durante años por parte del FSB incluyen la infiltración en redes gubernamentales y el sabotaje de infraestructuras críticas.

Entre los países objeto de estos ataques figuran, además de Alemania y Francia, Polonia, Chipre, Países Bajos, Austria, Eslovaquia, Rumanía y Finlandia.

La UE y sus Estados miembros denuncian, además, que el ecosistema cibernético de actividades cibernéticas maliciosas por parte de Rusia abarca a actores estatales y no estatales, desde servicios de inteligencia hasta grupos de ciberdelincuentes, hacktivistas y empresas privadas. EFE

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