Berlín da luz verde a la última prolongación de la presencia alemana en UNIFIL

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Berlín, 6 may (EFE).- El Gobierno alemán dio luz verde este miércoles a la última prolongación de la presencia militar germana en el marco de la misión Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), una decisión por la que soldados de Berlín acompañarán dicho operativo hasta su fin en 2027.

«El Gobierno federal ha decidido hoy prorrogar por última vez la participación de las Fuerzas Armadas alemanas en la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano», indicó en una rueda de prensa ordinaria en Berlín el portavoz adjunto del Ejecutivo germano Sebastian Hille.

«El mandato operativo se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026 y, en una fase posterior de seis meses, se llevará a cabo una reducción ordenada de la misión», por lo que «el mandato se prorrogará hasta el 30 de junio de 2027», expuso Hille.

Esta decisión del Ejecutivo germano, que debe recibir la aprobación en la Cámara Baja del Parlamento alemán o ‘Bundestag’, estuvo precedida por la aprobación el pasado 28 de agosto de la Resolución 2790 del Consejo de Seguridad de la ONU por la que la UNIFIL se prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2026, día tras el cual tendría lugar la fase de retirada.

Hasta entonces, la contribución militar alemana consistirá en mantener medios de la Marina de Alemania destinados a asegurar la costa del Líbano, además de personal en el cuartel general de UNIFIL y formadores al servicio de las fuerzas navales del país Mediterráneo.

Actualmente, Alemania cuenta con 300 soldados en el Líbano, pero a partir del 1 de enero de 2027 ese número se reducirá a 80 militares.

La misión de paz de la ONU en el Líbano ha sufrido ataques en el actual contexto de guerra de Israel contra la organización islamista libanesa Hizbulá.

El pasado mes de abril, murió un militar francés de UNIFIL y otros tres resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en un ataque con armas ligeras por parte de «actores no estatales» mientras realizaban labores de desminado en el sur del país. EFE

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