Berlín descarta ‘plan B’ para financiar a Kiev porque cree que Hungría respetará acuerdo

2 minutos

Berlín, 13 mar (EFE).- El Gobierno alemán no ve necesario el ‘plan B’ que pidió la víspera a la Unión Europea (UE) el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para financiar al país invadido por Rusia con un préstamo de 90.000 millones de euros, porque cree que Hungría respetará lo acordado en el bloque comunitario.

«Partimos de la base de que Hungría va a respetar las decisiones adoptadas dentro de la UE», dijo el portavoz adjunto del Gobierno alemán, Sebastian Hille, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, al aludir al crédito de 90.000 aprobado por la UE para ayudar a Ucrania.

«En consecuencia, en un tiempo se podrá dar un nuevo paso y se podrá garantizar el funcionamiento de este mecanismo», abundó Hille.

El préstamo de 90.000 millones fue acordado el pasado mes de diciembre por los líderes europeos, pero ahora Hungría bloquea la iniciativa y condiciona su visto bueno a que vuelva a reanudarse el tránsito de crudo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzbha.

Dicho oleoducto dejó de proveer de petróleo a finales de enero por los daños causados por un ataque de Rusia, pero el Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, acusa a Kiev de recurrir a excusas para no volver a ponerlo en funcionamiento.

«Ya está todo decidido. Dentro de la UE se dan ahora los últimos pasos administrativos», comentó el portavoz, que acusó a Budapest, sin embargo, de utilizar «temas ajenos al asunto» para bloquear el apoyo acordado.

«Desde nuestro punto de vista no es justo», señaló Hille, porque se ha «decidido dentro de la UE apoyar a Ucrania con 90.000 millones de euros y esa decisión se tomó también con Hungría», subrayó al aludir a la actitud del Gobierno de Orbán.

El jueves, Zelenski pidió un ‘plan B’ para que la UE pueda financiar a Ucrania y acusó a Orbán de chantajear a Kiev y al resto del bloque comunitario al afirmar que seguirá bloqueando el dinero europeo.

Según recordó junto a Hille el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, Josef Hinterseher, la Comisión Europea está en contacto con Hungría, país al que ha asegurado que el acceso a petróleo está garantizado a través de Croacia. Además, calificó de «inaceptable» la actitud de Budapest por incurrir en un «bloqueo injustificado». EFE

smm/cph/ah