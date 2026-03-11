Berlín descarta problemas entre Sánchez y Merz y destaca buena relación germano-española

Berlín, 11 mar (EFE).- El Ejecutivo alemán descartó este miércoles problemas de comunicación entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el canciller, Friedrich Merz, y subrayó la buena relación entre Berlín y Madrid, después del silencio que mantuvo este último recientemente en el Despacho Oval ante las amenazas comerciales del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra España.

«La alianza, la amistad y la cooperación entre los gobiernos de España y de Alemania es firme y ocurre a diferentes niveles, ya sea en política de seguridad, económica, energética o comercial, tenemos muchos intereses comunes y por eso trabajamos bien juntos», señaló en una rueda de presa ordinaria el portavoz adjunto del Ejecutivo alemán, Steffen Meyer.

No quiso comentar sin embargo «los detalles sobre el contacto entre dos jefes de Gobierno de países amigos».

«Tenemos un buen contacto», dijo únicamente, y resaltó que «siempre que haga falta dialogar, tenemos todas las opciones para buscar el dialogo».

Meyer reaccionó así a las informaciones de ‘Politico’ según las cuales Merz había intentado en dos ocasiones desde el pasado miércoles contactar sin éxito a Sánchez y que le había dejado un mensaje de voz, solo para darse luego cuenta su equipo, de acuerdo con el mismo medio, que tenía un número viejo.

La víspera Merz fue preguntado por esta cuestión en una rueda de prensa con el primer ministro checo, Andrej Babiš, pero eludió contestar sobre sus intentos de contactar a Sánchez.

El Gobierno español aseguró la víspera que no hay ningún problema en la relación de Sánchez con el canciller alemán, y además rechazó que el presidente se negara a contestar a las llamadas de Merz.

El canciller estuvo presente en la Casa Blanca cuando el pasado 3 de marzo Trump criticó a España duramente y la amenazó con un embargo por negarse a que las fuerzas aeronavales norteamericanas utilicen las bases de Morón y Rota para la operación militar contra Irán, que empezó el 28 de febrero, pero no salió en defensa de Madrid, sino que lo hizo posteriormente a puerta cerrada, según aseguró Merz.

Fuentes gubernamentales españolas explicaron que el intento del canciller de hablar con Sánchez no fue después de las críticas de Trump a España, sino el sábado anterior, justo cuando comenzaron los bombarderos sobre Irán.

Ante la imposibilidad de hablar directamente con el gobernante español, el gabinete de Merz se comunicó con el equipo de Sánchez, y fue cuando se conoció que no estaba llamando al número correcto.

La intención de Merz era comentar la situación provocada por el ataque contra Irán, pero después de los contactos entre los respectivos gabinetes ya se dio por hecho ese intercambio de opiniones y no se hizo la llamada entre los dos líderes.

Ese episodio, por tanto, ocurrió antes de que Merz estuviera con Trump en Washington en el momento que el mandatario estadounidense criticara al Gobierno español, opuesto frontalmente a la guerra porque considera que viola la legalidad internacional.

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, subrayó el día 5 de marzo que España puede contar en todo momento con la solidaridad de su país y de la europea contra las amenazas comerciales de EE.UU., después de que su homólogo español, José Manuel Albares, le transmitiera su «sorpresa» por que Merz no saliera en defensa de España delante Trump. EFE

