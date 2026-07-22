Berlín desmiente campaña sobre desarrollo de arma nuclear alemana y apunta a Rusia

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Berlín, 22 jul (EFE).- El Gobierno de Alemania desmintió este miércoles informaciones falsas que circulan en internet sobre el desarrollo de un arma nuclear propia y culpó a Rusia de una campaña para inquietar a la población germana, a falta de pocas semanas para las elecciones regionales en Sajonia-Anhalt, Berlín y Mecklemburgo-Antepomerania.

«El gobierno considera que ese contenido forma parte de la habitual propaganda rusa. Las acusaciones son sencillamente infundadas», dijo en una rueda de prensa ordinaria en Berlín el portavoz del Ejecutivo alemán Steffen Meyer.

«Rusia está jugando aquí con los temores nucleares, que ella misma fomenta una y otra vez con declaraciones irresponsables», abundó el portavoz gubernamental, que explicó esos contenidos sobre el desarrollo de una bomba nuclear de Alemania como una tentativa rusa para desestabilizar al país centroeuropeo.

Según Meyer, Moscú «intenta sembrar la discordia en la OTAN y en la Unión Europea; en segundo lugar, intenta desacreditar a Alemania como principal aliada de Ucrania; en tercer lugar, intenta avivar el temor al rearme nuclear».

«El hecho de que sea precisamente Alemania la que se vea en el punto de mira de este tipo de desinformación se debe probablemente también a nuestra situación política interna de cara a las elecciones», agregó.

«Tendremos que enfrentarnos cada vez más a este tipo de operaciones de información», abundó Meyer.

Meyer aludió así a un contexto político germano marcado por las próximas elecciones que tendrán lugar en el estado federado oriental de Sajonia-Anhalt, el 5 de septiembre, y en Berlín y en la también oriental región de Mecklemburgo-Antepomerania, dos citas con las urnas previstas para el día 20 de ese mes.

En Sajonia-Anhalt, la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), partido que quiere romper con la política de apoyo a Ucrania y de sanciones contra Rusia por la invasión de la nación del presidente Volodímir Zelenski, parte como favorita.

Un sondeo del instituto INSA publicado el día 3 de julio atribuye allí a AfD hasta un 41 % de los votos, por delante de la formación del canciller alemán, Friedrich Merz, la Unión Cristianodemócrata (CDU), que obtendría el 23 %.

Muy por detrás figuran en esa encuesta la poscomunista La Izquierda (13 %), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, 6 %) y la populista de izquierdas Alianza Sahra Wagenknhecht (5 %).

En Mecklemburgo-Antemporemania, AfD también ganaría según una encuesta de Infratest Dimap del pasado 9 de julio que le atribuye un 36 %, por delante de SPD (29 %), La Izquierda (12 %), CDU (9 %) y Los Verdes (5 %).

En Berlín, por otra parte, a AfD le atribuye una encuesta del pasado jueves un 16 % de la intención de voto, por detrás de La Izquierda (22 %), CDU (20 %) y Los Verdes (17 %), mientras que el SPD se quedaría con un 12 %. EFE

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