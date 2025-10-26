Berlín dobla su apoyo a la infraestructura energética de Ucrania hasta los 60 millones

1 minuto

Berlín, 26 oct (EFE).- Alemania doblará su aportación al Fondo de Apoyo Energético de Ucrania, hasta los 60 millones de euros, según anunció este domingo la ministra germana de Economía, Katherina Reiche, durante una visita a Kiev.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el Ministerio de Economía de Alemania comunicó la decisión, en una muestra del compromiso de Berlín con la «reconstrucción de la infraestructura energética» del país invadido por Rusia y en apoyo al liderazgo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Alemania apoyará a la reconstrucción de la infraestructura energética de Ucrania. Para eso hemos fundamos un grupo de trabajo interdisciplinario y aumentamos los medios financieros del Fondo de Apoyo Energético, de los ya aprobados 30 millones de euros, los doblamos a 60 millones de euros», señaló la publicación ministerial en X.

«Quiero recordar las palabras del canciller según las cuales no le vamos a dar la espalda ni a él ni a su pueblo», apuntó Reiche en alusión a Zelenski y a los ucranianos en un video que acompañó el mensaje de X de su ministerio.

Varios aliados de Ucrania han anunciado en las últimas semanas el aumento del apoyo a Kiev en el sector energético ante el fuerte incremento de los ataques rusos con misiles y drones contra la infraestructura ucraniana de gas y electricidad, con vistas a privar a la población de energía durante el invierno. EFE

