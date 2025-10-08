Berlín insta a no dejar que los Balcanes pierdan confianza en su proceso de entrada en UE

2 minutos

Berlín, 8 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, instó este miércoles a no dejar que los países de los Balcanes occidentales pierdan la confianza en una próxima entrada en la Unión Europea (UE), en vista de un entorno geopolítico marcado por el mayor papel de China y Rusia.

«El catalizador del proceso de adhesión a la UE de los países de los Balcanes occidentales es el Proceso de Berlín. Esta función catalizadora es más importante que nunca, ya que la gente está empezando a perder la confianza en un futuro próximo en la UE. No podemos permitirnos eso», dijo Wadephul en un comunicado.

Según el ministro, dejar caer esa confianza en los países de los Balcanes occidentales supone correr «el riesgo de volver a los viejos tiempos de hostilidad y de que Rusia y China desempeñen un papel más importante».

Wadephul hizo estas declaraciones antes de realizar un viaje que le llevará a Belfast y a París, ciudades en las que dedicará su labor diplomática a reunirse en Irlanda del Norte, entre otros, con sus homólogos de la región balcánica y, en capital gala, a abordar cuestiones relacionadas con el conflicto en Oriente Medio.

Este miércoles y el jueves se reúnen en Belfast ministros de Exteriores de la UE, más el del país anfitrión, el Reino Unido, y de las seis naciones de los Balcanes occidentales.

«Los Balcanes occidentales forman parte de nuestra familia europea», dijo Wadephul en el comunicado, en el que el jefe de la diplomacia alemana recordó que el Proceso de Berlín, iniciativa lanzada por Alemania en 2014 para lograr entre otras cosas, la integración europea de los Balcanes occidentales, debe «fomentar la cooperación diaria y lograr mejoras tangibles en la vida de las personas».

El Reino Unido ejerce la presidencia del Proceso de Berlín y, tras la reunión de Belfast, el próximo 22 de octubre, está previsto que tenga lugar en Londres la reunión de los líderes de los países que lo integran. EFE

smm/cph/rf