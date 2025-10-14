Berlín insta a Pekín y Moscú a aprobar resolución para el desarme de Hamás

2 minutos

Bucarest, 14 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Alemania, el conservador Johann Wadephul, instó este martes a China y Rusia a facilitar la aprobación en el Consejo de Seguridad de una resolución para implementar el plan de paz para Gaza promovido por EEUU y permitir el desarme del grupo islamista radical palestino Hamás.

“Como dije hace unos días, el desarme de Hamás es fundamental para el éxito de este proceso. Ya vemos que Hamás no está dispuesto a ceder el poder voluntariamente, por lo que habrá que ejercer presión”, insistió Wadephul en rueda de prensa en Bucarest tras reunirse con su homóloga rumana, Oana Toiu.

En respuesta a una pregunta sobre los próximos pasos a dar para avanzar hacia una paz duradera entre Israel y Palestina, el jefe de la diplomacia germana subrayó la importancia de establecer un marco legar para el despliegue de unas fuerzas de protección de diversos países en la Franja de Gaza, lo que a su vez, consideró, debe ser «fundamental» para lograr el desarme de Hamás.

“Por lo que sé, las conversaciones con China han dado lugar a una resolución conjunta y espero que tenga éxito, ya que necesitamos un marco legal para las fuerzas de protección de la Franja de Gaza y animo a todos a participar en este diálogo constructivo”, añadió el ministro, calificando de «esencial» la aprobación de dicha resolución.

Tras hacer un «llamamiento a todos» para participar en «este diálogo constructivo», Wadephul se mostró «optimista» en cuanto al éxito del proceso de paz al considerar que “la voluntad de todos los involucrados es clara”.

El proceso de Paz promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, y aprobado por Hamás y el Gobierno israelí, comenzó a aplicarse el pasado viernes con un alto el fuego y prosiguió la víspera, lunes, con la entrega a Israel de los 20 rehenes vivos que Hamás mantenía secuestrados desde hace más de dos años, así como con la liberación de unos 2.000 palestinos presos en Israel.

El plan de 20 puntos de Trump para «la Paz en Oriente Medio» constituye la base de una declaración firmada ayer en una ceremonia en la localidad egipcia de Sharm el-Sheij por el propio jefe de la Casa Blanca y los líderes de los demás países mediadores (Catar, Egipto y Turquía). EFE

