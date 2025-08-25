Berlín insta a Putin a no intentar ganar tiempo y pide más presión sobre él

2 minutos

Zagreb, 25 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, el conservador Johann Wadephul, instó este lunes al presidente ruso, Vladímir Putin, a no intentar ganar tiempo con su política internacional y abogó por ejercer sobre el Kremlin una mayor presión para lograr un acuerdo de paz.

En una rueda de prensa en Zagreb, Wadephul aludió indirectamente a la reciente reunión de Putin con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Alaska y su supuesta disponibilidad a un acuerdo de paz sin un alto el fuego previo, manifestando su escepticismo sobre las intenciones del jefe del Kremlin.

Mientras que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha manifestado dispuesto al diálogo, Putin parece no estar preparado para reunirse pronto con él, tal y como propuso Trump, consideró el ministro.

«Me temo que Rusia solo quiere comprar tiempo y eso es visible en la realidad de su reacción a este importante esfuerzo diplomático por parte del presidente de EEUU, Donald Trump», declaró Wadephul junto a su homólogo croata, Gordan Gelic Radman.

No obstante, advirtió de que el mandatario ruso puede estar equivocándose y aseguró que la Unión Europea (UE) no cederá en su apoyo a Kiev.

«Si el presidente Putin cree que puede ganar tiempo, habrá calculado mal», declaró Wadephul.

El ministro recalcó la importancia de seguir presionando a Moscú, razón por la que, recordó, la UE está preparando el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia.

En su opinión, «ahora le toca a Putin sentarse a la mesa de negociaciones» con Zelenski y demostrar que está realmente dispuesto a trabajar para una paz justa.

«Una cosa está clara: no habrá negociaciones que pasen por encima del pueblo ucraniano. Esa es nuestra promesa europea común», Ucrania puede contar con «nuestro continuo apoyo político, económico y militar», enfatizó.

Al mismo tiempo, consideró que la mejor garantía contra la agresión rusa es la preparación defensiva de Ucrania.

Por su parte, Radman reiteró el rechazo de su país a realizar por la fuerza cambios de fronteras, puesto que ese escenario, advirtió, podría abrir las puertas a una desestabilización del sureste europeo. EFE

vp/wr/jgb