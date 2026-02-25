Berlín lanza un plan contra el crimen organizado con más medios policiales

Berlín, 25 feb (EFE).- El Gobierno alemán lanzó este miércoles un plan de acción contra el crimen organizado para dar mayores competencias y medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a una criminalidad que, según datos oficiales de 2024, causó perjuicios valorados en 2.600 millones de euros.

«Anunciamos una ofensiva contra el crimen organizado», dijo el ministro de Finanzas y vicecanciller, Lars Klingbeil, en una rueda de prensa junto a los titulares de Interior, Alexander Dobrindt, y la de Justicia, Stefanie Hubig, en la presentación del plan tras ser aprobado por el Gobierno.

Klingbeil señaló que habrá grupos de investigación conjuntos en la lucha contra el blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

«Para nosotros es importante seguir el rastro del dinero, para llegar a los criminales y sus estructuras. El enfoque es seguir el dinero y fortalecemos las investigaciones sobre delitos financieros», precisó.

El plan prevé, entre otras medidas y reformas legales, facilitar las confiscaciones de bienes de lujo de los criminales, pues «perder el coche de lujo o la mansión hace más daño que una pena de privación de libertad», opinó Klingbeil.

«Queremos que se haga daño de verdad a los criminales», enfatizó el titular de Hacienda.

Según los titulares alemanes de Finanzas, Interior y Justicia, las medidas del plan de acción permitirán la mejora del análisis de información y el intercambio de datos entre aduanas y la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), principales responsables de la lucha contra el crimen organizado.

«Aduanas y la BKA podrán acceder mutuamente a los datos y utilizar la inteligencia artificial para identificar a los autores y examinar grandes cantidades de datos», afirmó Klingbeil.

Por su parte, Dobrindt indicó que la iniciativa del Ejecutivo permitirá a las autoridades actuar «con toda la fuerza, rápido y de forma estricta y sistemática» contra un modelo de negocio «sin escrúpulos».

Hubig apuntó que el plan también prevé reforzar las competencias de las autoridades para actuar contra el crimen organizado fuera de las fronteras germanas.

«Se debe investigar rápido a los criminales, y llevados ante la Justicia y castigados de forma consecuente. Es una cuestión de seguridad y una cuestión de Justicia», subrayó la ministra. EFE

