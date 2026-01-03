Berlín muestra su preocupación, pide contención y expresa su apoyo al pueblo venezolano

(Actualiza información tras reunión del comité de crisis del Gobierno alemán)

Berlín, 3 ene (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania mostró este sábado su preocupación por la situación en Venezuela, pidió contención y expresó su apoyo al pueblo venezolano, del que dijo merece «un futuro pacífico y democrático».

«Observamos la situación en Venezuela con mucha atención y seguimos las últimas noticias con mucha preocupación», señalaron a EFE desde del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que indicó que se encuentra en contacto con la Embajada de Alemania en Caracas.

«La situación sigue siendo confusa en algunos aspectos», agregó el ministerio germano, que recordó que Berlín está coordinándose con sus socios internacionales ante la situación en Venezuela, donde se estima se encuentran unos 200 alemanes.

Tras reunirse este sábado el comité de crisis del Gobierno alemán, éste emitió una nueva advertencia de viaje a Venezuela, donde se pide, entre otras cosas, abstenerse de «desplazarse al aeropuerto» mientras no se disponga de una confirmación por parte de la aerolínea de que el vuelo se realizará efectivamente.

«Manténgase informado sobre la situación actual a través de los medios de comunicación internacionales y locales», y «siga estrictamente las instrucciones de las fuerzas de seguridad locales» son otras de las indicaciones de esa nueva información a los viajeros alemanes en Venezuela.

«Se insta a los ciudadanos alemanes que se encuentran en el país a permanecer en un lugar seguro», afirmó también un portavoz del ministerio alemán en unas declaraciones transmitidas a EFE.

Además el Gobierno alemán apeló a la «contención».

«Hacemos un llamamiento a todas las partes implicadas para que no hagan nada que pueda agravar la situación y busquen vías para alcanzar una solución política. Deben respetarse las normas del derecho internacional», señaló el portavoz.

«Nuestro apoyo al pueblo venezolano sigue intacto. Los venezolanos y venezolanas merecen un futuro pacífico y democrático», añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país». EFE

