Berlín nombrará a experto en terrorismo y ciberdefensa al frente de inteligencia interior

Berlín, 15 sep (EFE).- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, dijo este lunes que nombrará como presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), nombre que reciben en Alemania los servicios de inteligencia interior, a Sinan Selen, un experto en terrorismo y ciberdefensa.

Selen, que aún ejerce como vicepresidente de la BfV, fue presentado por Dobrindt a los trabajadores del organismo como futuro nuevo responsable de dichos servicios de inteligencia, según un comunicado del Ministerio del Interior, que describió al que será presidente como un experto en numerosas áreas de seguridad.

«Selen aporta una impresionante experiencia en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, así como en la defensa contra el espionaje y la ciberdelincuencia», indicó Dobrindt en el comunicado.

«Estoy convencido de que seguirá desarrollando con prudencia y determinación la Oficina Federal para la Protección de la Constitución», agregó el ministro.

La BfV es el organismo que ha identificado en varios estados federados germanos a la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el principal partido de la oposición y el segundo más votado en las pasadas elecciones generales de febrero, como un «caso seguro» de extremismo de derechas. EFE

