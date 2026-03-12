Berlín prohibirá estacionar los patinetes eléctricos en las aceras a partir de 2035

Berlín, 12 mar (EFE).- Las autoridades de la ciudad de Berlín quieren prohibir el estacionamiento de los patinetes eléctricos de alquiler en puntos aleatorios de las aceras a partir de 2035, después de que la Asociación de Ciegos y Discapacitados Visuales de Berlín (ABSV) anunciase un acuerdo para ello.

Un portavoz del Ayuntamiento de Berlín para Movilidad, Transporte, Protección del Clima y Medioambiente, Michael Herden, confirmó a EFE la medida y explicó que la estrategia pasa por instalar en la capital alemana unos 3.000 aparcamientos autorizados, frente a los 500 que existen actualmente.

«La meta del año 2035 surge de calcular una construcción media anual de entre 200 y 300 emplazamientos», señaló, un objetivo que parece «realista» con base en las experiencias actuales, aunque el Senado intentará acelerar el proceso.

El portavoz subrayó que se dará prioridad a las zonas más afectadas y con mayor demanda de patinetes eléctricos de la capital alemana, de forma que se puede contar con mejoras sustanciales antes de ese año.

La ABSV anunció el miércoles en un comunicado el acuerdo con el Senado para limitar el aparcamiento de patinetes eléctricos a unos ‘puntos de movilidad’ fijos, lo que para la organización constituye una «solución aceptable para unas aceras libres y seguras».

La nota explicó que la transición se realizará por áreas, de forma que en cuanto existan en una zona aparcamientos autorizados se prohibirá abandonar los vehículos de manera aleatoria.

La ABSV, sin embargo, destacó que el objetivo de 2035 no le parece «aceptable» e instó a acelerar el proceso.

Desde principios de 2024, el número máximo de patinetes eléctricos de alquiler permitido en el centro urbano de Berlín está limitado a 19.000, con un máximo de 24.000 aparatos adicionales en el resto de la capital, aunque según datos oficiales de finales del año pasado estaban operativos aproximadamente 34.200 patinetes comerciales.

Actualmente está prohibido estacionarlos en las aceras -salvo en unas pocas zonas de gran concentración donde los ayuntamientos de distrito ya han introducido restricciones-, siempre y cuando no bloqueen el paso de los viandantes, pero el debate sobre los inconvenientes para los transeúntes se mantiene desde que fueron introducidos estos vehículos.

Las empresas que ofertan los patinetes están en contra de la creación de aparcamientos fijos, al considerar que su modelo de negocio se vería amenazado.

«Es precisamente el uso flexible el que ofrece un valor añadido que complementa a los medios de transporte públicos, vinculados a paradas y líneas, y presenta una verdadera alternativa seria al coche, que permite la movilidad de puerta a puerta», dijo hace unos meses a la radiotelevisión regional RBB Alexander Jung, portavoz de una asociación que agrupa a los proveedores Bolt, Voi y Lime. EFE

