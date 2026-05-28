Berlín quiere que paquete de CE para integración de mercado de capital se apruebe este año

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Berlín, 28 may (EFE).- El ministro de Finanzas y vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, afirmó este jueves que su país aspira a que el Paquete de Integración y Supervisión de Mercado (MISP) de la Comisión Europea (CE) para avanzar en la integración del mercado de capitales se pueda aprobar antes de que concluya este año y se declaró dispuesto al compromiso para lograrlo.

«Sería un progreso real para la unión de mercados de capitales», dijo antes de reunirse con sus homólogos de las seis mayores economías europeas (el formato conocido como E6), entre ellas España, en las afueras de Berlín para abordar la cuestión.

Klingbeil señaló que en el encuentro de este jueves aspira a explorar hasta qué punto es posible un posicionamiento conjunto de los seis países -que también incluyen a Francia, Italia, Países Bajos y Polonia- sobre la cuestión.

«Y después quiero que este paquete se apruebe en 2026 a nivel europeo, se apruebe en el Consejo, se apruebe en el Parlamento», recalcó, enfatizando su importancia para mantener la competitividad del bloque comunitario, para el crecimiento económico e incluso para la protección de los puestos de trabajo.

Igualmente, subrayó la necesidad de aceptar compromisos y tender puentes, en lugar de aferrarse a la esperanza de preservar en un 100 % los intereses nacionales.

«El objetivo tiene que ser que nos convirtamos en el espacio económico más atractivo del mundo. Ése es el objetivo y se lo digo muy claramente: tenemos el potencial. Pero tenemos que trabajar en ello y la unión de ahorro y de mercados de capital es un elemento central para ello», dijo Klingbeil.

En este sentido, el paquete MISP contribuirá a una Europa soberana, a la movilización de capital a nivel europeo y a superar la fragmentación del mercado comunitario, aseguró.

Por ello, constituye una prioridad para Alemania, que quiere lograr mejoras en aspectos como el comercio de divisas, la gestión de los fondos de inversión, el comercio con criptomonedas o en el tema de la supervisión del mercado de capitales.

Preguntado por la posición alemana sobre esta última cuestión, recordó que en los últimos años siempre ha habido dos polos, de los que quieren centralizarlo todo y de los que quieren que se produzca a nivel nacional.

«Ahora se trata de explorar dónde tenemos un verdadero valor añadido a través de una centralización y dónde creamos con ello estructuras duplicadas innecesarias», declaró y reiteró su disposición a llegar a un compromiso.

Por su parte, el ministro neerlandés de Finanzas, Eelco Heinen, dijo estar «dispuesto a aceptar cualquier cosa que impulse este importante proyecto» al subrayar la importancia de contar con una unión de los mercados de capitales.

«Tenemos que tomar decisiones importantes» para hacer realidad esta unión del mercado de capitales «y eso significa que tenemos que abordar juntos cuestiones importantes», dijo a su llegada al encuentro.

Agregó que el objetivo de este grupo es encontrar un compromiso, y afirmó: «Si nosotros logramos llegar a un acuerdo, Europa podrá llegar a un acuerdo». EFE

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