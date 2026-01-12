Berlín reformará su ayuda al Desarrollo para salir de la lógica de «donantes y receptores»

2 minutos

Berlín, 12 ene (EFE).- El Gobierno alemán presentó este lunes la reforma que pretende aplicar su política de Desarrollo, a la que el país dedicó el 0,68 % de su Renta Nacional Bruta (RNB) en 2024 y con la que Berlín quiere salir de la lógica «donante-receptor» para trabajar al servicio de sus intereses con créditos a economías emergentes como México.

«En el pasado, hemos sido algo más cautelosos a la hora de expresar nuestros intereses, por lo que espero y apuesto por una colaboración entre iguales, lejos del papel clásico de donantes y receptores, sino como socios en pie de igualdad, basados en intereses comunes», dijo en Berlín la ministra alemana de Cooperación y Desarrollo, Reem Alabali Radovan.

«Trabajemos con países emergentes como, por ejemplo, India, México y Sudáfrica», indicó la ministra alemana, al aludir a lo que presentó como novedad resultado de un trabajo de reforma de seis meses centrado en la política de Desarrollo de Alemania, la mayor economía de Europa y la tercera a nivel mundial.

Alabali Radovan dijo que Alemania priorizará «trabajar con créditos que deben devolverse y no con subvenciones».

«Los créditos se gestionan principalmente a través del Banco de Desarrollo KfW, que concede créditos con mucho éxito. Un ejemplo es el que vi en Brasil, en São Paulo: la construcción del metro de São Paulo», agregó.

Alabali Radovan hizo estas declaraciones al presentar este plan de reforma, tras el que aseguró que Alemania tendrá como una política de desarrollo «más estratégica, más centrada y más cooperativa».

Los objetivos de dicha política serán la lucha contra la pobreza, la paz y la estabilidad, el crecimiento económico sostenible y justo además del fortalecimiento de alianzas estratégicas.

Según datos de 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París, Alemania dedicó un 0,68 % de su RNB al apoyo a los países más pobres, hasta los 30.000 millones de euros. EFE

