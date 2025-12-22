Berlín reitera que es Groenlandia, parte autónoma de Dinamarca, la que decide su futuro

1 minuto

Berlín, 22 dic (EFE).- El Gobierno alemán reiteró este lunes que el futuro de Groenlandia está en manos de los groenlandeses y que la integridad territorial de Dinamarca es indiscutible, al comentar el nombramiento anoche por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, de un enviado especial para esa isla ártica.

«El futuro de Groenlandia está en manos de los groenlandeses y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, del que Groenlandia es una parte autónoma, al igual que las Islas Feroe, es indiscutible y sigue siendo válida», dijo en una rueda de prensa ordinaria la portavoz de Exteriores, Kathrin Deschauer.

Agregó que el Gobierno alemán ha toma nota de este nuevo anuncio y aseguró que la postura del Ejecutivo no ha cambiado en absoluto al respecto.

El nuevo enviado especial estadounidense para Groenlandia, Jeff Landry, aclaró en un mensaje en X que compatibilizará ese «cargo voluntario» con el de gobernador de Luisiana, y dijo que su misión será «convertir a Groenlandia en parte de EE.UU.».

Trump anunció la designación de Landry en su red social Truth y afirmó: «Jeff entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional, e impulsará rotundamente los intereses de nuestro país por la seguridad y supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo. ¡Felicidades, Jeff!». EFE

