Berlín saluda aprobación de ayuda de 3.800 millones a industria de alto consumo energético

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Berlín, 16 abr (EFE).- El Gobierno alemán saludó este jueves que la Comisión Europea (CE) haya dado luz verde a las ayudas a la industria de alto consumo energético, a las que Berlín pretende aliviar subvencionando el precio de la electricidad con 3.800 millones de euros.

«Los precios de la electricidad deben seguir bajando», declaró según un comunicado el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, que habló de una «muy buena noticia» para la industria alemana.

«Con ello nuestra industria se vuelve más competitiva a nivel internacional y protegemos puestos de trabajo en nuestro país. Vamos a aliviar de forma notable los costes de la energía», subrayó.

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider, señaló que usar más electricidad es «la estrategia correcta» para ser más independientes del petróleo y del gas, ya que esta forma de energía cada vez es más limpia y climáticamente neutral.

«Queremos que Alemania siga siendo un país industrial fuerte con mucha energía. Esta energía vendrá cada vez más de fuentes renovables, porque es la forma más sostenible y barata de energía», dijo Schneider.

La CE autorizó este jueves a Bulgaria, Alemania y Eslovenia el uso de partidas presupuestarias por valor de 334, 3.800 y 90 millones de euros respectivamente para aliviar de forma temporal a la industria de alto consumo energético ante la subida de precios ocasionada por la guerra de Irán. EFE

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