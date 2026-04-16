Berlín saluda aprobación de ayuda de 3.800 millones a industria de alto consumo energético

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(Actualiza con detalles sobre ayudas)

Berlín, 16 abr (EFE).- El Gobierno alemán celebró este jueves que la Comisión Europea (CE) haya dado luz verde a las ayudas a la industria de alto consumo energético, a las que Berlín pretende aliviar subvencionando el precio de la electricidad con 3.800 millones de euros.

La aprobación «elimina literalmente un obstáculo del camino», en un momento en el que la situación de parte de la industria es «dramática, por decirlo suavemente», debido a diversos factores, la ministra de Economía, Katherina Reiche, en una comparecencia.

Reiche explicó que el precio final al que se aspira a llegar para la industria de alto consumo es el de 5 céntimos por kilovatio/hora, de manera que si por ejemplo el precio mayorista promedio se sitúa en 8,75 céntimos, se subvencionarán 3,75 céntimos, de un máximo del 50 % del consumo.

A modo de ejemplo, indicó la ministra, un fabricante de productos papeleros que consuma 400 gigavatios/hora al año, podrá aliviar sus costes en 8.200 millones de euros.

Las aproximadamente 9.500 compañías alemanas que pueden optar a la ayuda -entre ellas pequeñas y medianas empresas, según destacó- deberán solicitarla de forma retroactiva para este año a principios de 2027, señaló Reiche.

La ministra conservadora, que con anterioridad se había posicionado en contra de la posibilidad de subvenciones estatales, señaló que en este caso la medida es necesaria y ha sido solicitada desde la industria, aunque llamó a la cautela antes de dar más pasos ante el encarecimiento de la energía.

«Si el conflicto (en Irán) se alarga, el Estado tiene que mantener su capacidad de actuar, por eso soy partidaria de examinar con mucho cuidado cuándo se toma qué medida», señaló.

Entretanto, el ministro de Finanzas, el socialdemócrata Lars Klingbeil -con el que Reiche está enfrentada por las medidas que se han de adoptar por la crisis de los precios de la energía- declaró a través de un comunicado que la aprobación de la ayuda es una «muy buena noticia» para la industria alemana y subrayó que los precios de la electricidad «deben seguir bajando».

«Con ello nuestra industria se vuelve más competitiva a nivel internacional y protegemos puestos de trabajo en nuestro país. Vamos a aliviar de forma notable los costes de la energía», subrayó.

La CE autorizó este jueves a Bulgaria, Alemania y Eslovenia el uso de partidas presupuestarias por valor de 334, 3.800 y 90 millones de euros respectivamente para aliviar de forma temporal a la industria de alto consumo energético ante la subida de precios ocasionada por la guerra de Irán. EFE

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