Berlín se suma a la preocupación internacional por combates entre Afganistán y Pakistán

Berlín, 27 efe (EFE).- El Gobierno de Alemania expresó este viernes su preocupación por los enfrentamientos que mantienen Afganistán y Pakistán, combates a los que el primer ministro pakistaní, Muhammad Shehbaz Sharif, se refirió como una «guerra abierta» contra el régimen de los talibanes.

«Obviamente que miramos con mucha preocupación», dijo en una rueda de prensa en Berlín la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Kathrin Deschauer, al ser preguntada sobre la posición de Alemania ante los combates protagonizados entre las fuerzas de los talibanes y las pakistaníes.

Deschauer indicó además que el Gobierno alemán se suma al mensaje por la desescalada lanzado ante los enfrentamientos por el secretario general de la ONU, António Gueterres.

Alemania, según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuenta con un número de varias decenas de ciudadanos germanos registrados como residentes en Afganistán.

Berlín cuenta con varios centenares, sin llegar a los 1.000, de ciudadanos alemanes residentes en Pakistán.

Según informó el jueves el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, el secretario general de la ONU sigue con preocupación los enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán e instó a las partes a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y a garantizar la protección de los civiles.

«Elogiando los esfuerzos de mediación realizados por varios Estados miembros en los últimos meses, el secretario general insta a las partes a continuar buscando resolver cualquier diferencia por la vía diplomática», dijo Dujarric.

Si se sumaran los éxitos militares reclamados por Pakistán y Afganistán desde el inicio de las hostilidades el pasado fin de semana hasta este viernes, el conflicto entre ambas partes habría dejado ya más de 300 muertos y decenas de posiciones militares tomadas. EFE

