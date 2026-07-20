Berlín subraya el potencial de Mauritania, Nigeria y Sudáfrica como socios para Europa

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Berlín, 20 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, subrayó el potencial para Europa que ofrece la cooperación con Mauritania, Nigeria y Sudáfrica este lunes, antes de viajar a esas naciones del continente africano.

«Precisamente en tiempos de convulsiones geopolíticas a escala mundial, es importante una cooperación sólida con nuestros socios africanos», señaló Wadephul en un comunicado.

«Para Alemania y Europa, está en juego algo más que el interés obvio por un continente vecino que sea, en la medida de lo posible, estable y próspero», abundó el jefe de la diplomacia germana, que apuntó la relevancia regional de cada una de las naciones que se dispone a visitar en el que es su tercer viaje con destino África.

Wadephul aludió a Mauritania como un «Estado estable» y «socio fiable» en una región «sumamente frágil» como el Sahel.

«La crisis prolongada en el Sahel plantea al país enormes retos humanitarios y de seguridad. Alemania está dispuesta a prestar un apoyo aún mayor en este ámbito», dijo el ministro alemán.

Y enfatizó que «la estabilidad en el Sahel redunda claramente también en interés de Alemania y de Europa».

Wadephul destacó, por otro lado, el carácter de potencia regional de Nigeria, y subrayó que Alemania y Sudáfrica mantienen desde hace apenas unas semanas una relación con estatus de «asociación estratégica».

«Con cerca de 600 empresas alemanes y como socio comercial, con diferencia, más importante de África, Sudáfrica es además un punto de referencia fundamental para la economía alemana», destacó Wadephul, que mencionó las «oportunidades considerables, sobre todo en el ámbito de la energía y la cooperación en materia de materias primas» que ofrece ese país.

Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, la economía germana es el segundo socio comercial de Sudáfrica, con unas relaciones comerciales estimadas en 20.000 millones de euros. EFE

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