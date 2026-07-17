Berlín y París quieren transferencias tecnológicas de China y corregir relación monetaria

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Berlín, 17 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este viernes junto al canciller alemán, Friedrich Merz, que Alemania y Francia quieren que haya transferencias de tecnologías de China hacia Europa y corregir la relación monetaria con el gigante asiático.

«Queremos dar pasos con China para tener transferencias de tecnología en nuestros países, no importar los productos, sino transferir las tecnologías creando empleos aquí y poder sacar provecho», explicó Macron en una rueda de prensa al término del consejo de ministros franco-alemán que acogió la ciudad de Brühl, en el oeste de Alemania.

Macron, que lamentó que actualmente el déficit comercial europeo con China llega a los 1.000 millones de euros diarios, instó a «corregir las disfunciones en materia del cambio de la moneda y la relación monetaria» a través del diálogo con Pekín. EFE

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