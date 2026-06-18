Bermúdez y Ceballos serán los abanderados de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos

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San Juan, 18 jun (EFE).- El veterano tirador Luis ‘Tuto’ Bermúdez y la balonmanista Nathalys Ceballos serán los abanderados de Puerto Rico en los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, informó el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

Es la primera vez que una balonmanista portará la bandera de Puerto Rico en dichos Juegos, mientras que Bermúdez lo hará en dicha justa centroamericana, destacó en un comunicado la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez.

«La elección de Nathalys Ceballos y Luis ‘Tuto’ Bermúdez reconoce dos trayectorias extraordinarias de servicio y excelencia deportiva», resaltó Rosario.

«Nathalys hace historia al convertirse en la primera representante del balonmano puertorriqueño en recibir esta distinción, mientras que ‘Tuto’ añade un nuevo capítulo a la rica tradición del deporte de tiro dentro de nuestras delegaciones», añadió.

La selección de ambos deportistas se realizó mediante votación de los miembros del Pleno del Copur durante su reunión ordinaria celebrada en la Casa Olímpica en San Juan.

Ceballos ha representado a Puerto Rico por dos décadas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales y eventos regionales, acumulando cinco medallas centroamericanas y múltiples reconocimientos individuales.

Entre sus logros sobresalen cuatro selecciones como Atleta del Año del Copur y sus distinciones como Mejor Central y máxima goleadora del Campeonato NORCA 2021.

Bermúdez, por su parte, debutó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Maracaibo 1998 y ha clasificado de manera consecutiva a las siguientes siete ediciones de las justas regionales.

A lo largo de su carrera ha conquistado cuatro medallas centroamericanas, incluyendo una medalla de oro en Barranquilla 2018, consolidándose como uno de los atletas de mayor permanencia y consistencia dentro de la delegación caribeña.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en la capital dominicana. EFE

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