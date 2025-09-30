The Swiss voice in the world since 1935
Bermudas anuncia cierre de escuelas, oficinas y el aeropuerto ante huracán Imelda

2 minutos

San Juan, 30 sep (EFE).- Las autoridades de Bermudas anunciaron este martes el cierre de escuelas, oficinas gubernamentales y el aeropuerto internacional, entre otros, debido al huracán Imelda, que se espera azote mañana la isla.

Bermudas que está sintiendo hoy condiciones de tormenta tropical por el huracán Humberto, afronta ahora la amenaza adicional de Imelda, que llevará a la isla vientos sostenidos con fuerza de huracán durante hasta seis horas.

El ministro de Seguridad Nacional, Michael Weekes, informó en una conferencia de prensa que las fuertes lluvias asociadas a Humberto han provocado cortes de electricidad y daños estructurales, especialmente en zonas bajas.

El plan del Gobierno es, según Weekes, un cierre general de la isla a partir del miércoles, que podría extenderse hasta el jueves.

Las escuelas públicas y privadas estarán cerradas ambos días, mientras que las oficinas gubernamentales y el aeropuerto lo harán al menos el miércoles.

Weeks también señaló que el servicio de autobuses y de transbordadores quedará suspendido y que se abrirá un refugio de emergencia mañana.

El ministro también advirtió que, dado que los pronósticos indican un período prolongado de fuertes vientos y lluvias torrenciales, son posibles cortes de electricidad.

Al respecto, la directora general de la compañía eléctrica BELCO, Shelly Leman, instó a todos los clientes que dependen de dispositivos médicos a crear un plan de respaldo, ya que no podrán garantizar el servicio mientras dure la tormenta.

Leman recomendó a los ciudadanos no llamar a la compañía para reportar cortes de luz, ya que es fundamental mantener las líneas telefónicas abiertas para emergencias como incendios de postes y cables eléctricos caídos.

El ciclón Imelda se intensificó este martes a huracán categoría 1, tras surgir el domingo como tormenta tropical y dejar dos muertos en Cuba, informó este martes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés). EFE

