Bermudas inaugura una escultura de una ballena con residuos marinos por Día de los Océanos

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San Juan, 8 jun (EFE).- Bermudas celebró este lunes el Día Mundial de los Océanos con la inauguración de una escultura de una ballena jorobada a escala real, llamada ‘Whaleen’, confeccionada casi en su totalidad a partir de residuos marinos recuperados e inspirada en un ejemplar del Atlántico Norte de nueve meses de edad.

«Estoy absolutamente encantado de que el concepto haya cobrado vida de forma brillante gracias al talento de la artista bermudeña Hannah Horsfield. Es una escultura maravillosa y, como obra de arte, merece ser vista por los visitantes de la Casa de Gobierno», dijo el gobernador de Bermudas, Andrew Murdoch, quien concibió la idea.

El mandatario precisó que la escultura de seis metros creada por la educadora de programas del Instituto de Exploración Submarina de Bermudas (BUEI, por sus siglas en inglés), requirió la colaboración de organizaciones de todo el país, y enfatizó la necesidad de trabajar juntos para proteger el océano.

«Destaca la increíble naturaleza de nuestra costa a través de la emblemática ballena jorobada. Y pone de relieve la amenaza que suponen los plásticos marinos para nuestro océano, así como el daño que estos causan al medioambiente», añadió Murdoch.

Por su parte, Horsfield explicó que lleva casi una década trabajando para concienciar sobre la contaminación marina por plásticos.

«Cuando era adolescente, empecé a recoger plásticos de las costas de las Bermudas; más tarde, escribí mi tesis de Ciencias Ambientales sobre el problema de la contaminación por plásticos en las Bermudas y creé instalaciones artísticas a partir de residuos marinos recuperados», indicó la artista.

En este sentido, agradeció a las autoridades bermudeñas por depositar su confianza en ella para este proyecto y resaltó la colaboración de las organizaciones que apoyaron su trabajo.

«Mi esperanza es que la escultura inspire a los espectadores a reflexionar sobre el impacto de la contaminación plástica y les motive a ayudar a proteger nuestro medioambiente marino y a los extraordinarios mamíferos marinos que dependen de él», concluyó Horsfield.

La escultura incorpora más de 1.000 objetos de plástico recogidos en las costas de Bermudas, entre los que se incluyen: 78 nasas para pulpos, 45 bidones de aceite, 63 chanclas, 39 jarras y botellas blancas, 14 contenedores grandes de residuos y aceite, 13 cajas de plástico, una red de pesca grande y una cuerda de amarre desechada que forma la boca de la ballena.

Cada pieza de residuo plástico marino se clasificó cuidadosamente por tamaño, color y tipo de material como preparación para la construcción y la estructura metálica se construyó con tubos de PVC recuperados y se añadieron barriles azules para crear la forma característica.

Bermudas es un territorio británico de ultramar con una población de alrededor de 64.000 personas. EFE

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