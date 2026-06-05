Bermudas lamenta la muerte de John Swan, el mandatario que gobernó por más tiempo el país

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(Corrige guía. Bien: JOHN SWAN)

San Juan, 5 jun (EFE).- El primer ministro de Bermudas, David Burt solicitó este viernes que las banderas del país ondearan a media asta en señal de luto y para rendir homenaje a John Swan, que murió a sus 90 años y fue el mandatario que permaneció en el poder por más tiempo.

«John dominó la política de Bermudas durante toda una generación y ocupó el cargo de primer ministro de Bermudas durante más de una década. Su mandato fue histórico y quienes le hemos sucedido en este cargo seguimos sintiendo la sombra de su presencia arrolladora», expresó Burt en un comunicado en sus redes sociales.

«En política, a menudo nos encontramos en bandos opuestos, pero nos unía el amor por esta isla y su gente. El ‘toque popular’ de John sigue siendo un sello distintivo de su vida y su legado», añadió el primer ministro bermudeño.

Burt envió a la familia de Swan sus «más sinceras oraciones» y recordó que su legado «es una historia de orígenes humildes, determinación tenaz, habilidad y éxito empresarial y político, basada en un corazón genuinamente dedicado al servicio».

John, quien gobernó Bermudas entre 1982 y 1995, fue un promotor inmobiliario y filántropo, ampliamente respetado por su aguda visión política y empresarial, y convirtió a la isla caribeña en un importante centro financiero extraterritorial.

Fue elegido diputado en 1972 y, a lo largo de sus 25 años de carrera política, ocupó varios cargos importantes y fue primer ministro durante 13 años y medio.

En 1962, fundó la John W. Swan Agency, una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria y a la gestión de ahorros y préstamos que ofrecía servicios de arquitectura, construcción, urbanización de terrenos, alquileres y administración de propiedades.

Entre 1968 y 1978, la empresa construyó el 40 % de las viviendas residenciales de Bermudas y contribuyó a la modernización de la ciudad de Hamilton mediante numerosos proyectos de construcción, entre los que se incluyeron el primer complejo de apartamentos de las Bermudas y el primer edificio de 10 plantas de la isla.

Su logro político más duradero fue liderar las negociaciones del Convenio Fiscal entre EE.UU. y las Bermudas de 1985.

El acuerdo resultante contribuyó a consolidar los sectores de seguros de Bermudas y afianzó la reputación de la isla como un importante centro financiero extraterritorial, sentando las bases de la economía sólida y regulada que Bermudas tiene hoy en día.

En 1990, fue nombrado Caballero Comandante de la Orden del Imperio Británico (KBE, por sus siglas en inglés) por la reina Isabel II y designado juez de paz.

En 2010, fue uno de los cuatro primeros miembros del Salón de la Fama Empresarial de las Bermudas.

Obtuvo una licenciatura en Humanidades por el West Virginia Wesleyan College, institución que también le concedió un doctorado honoris causa.

Asimismo, recibió otros doctorados honoris causa del Atlantic Union College’, la Universidad de Tampa y el Morris Brown College.

John ocupó el cargo de presidente del Swan Group of Companies y siguió participando activamente en los ámbitos de los negocios internacionales, las políticas públicas y la promoción inmobiliaria, incluida su larga defensa de la revitalización de la zona ribereña de Hamilton.

John padecía problemas visuales y dislexia desde la infancia y enfrentó estos obstáculos gracias a su determinación.

La causa exacta de su fallecimiento no se ha hecho pública. EFE

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