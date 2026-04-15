Bermudas mostrará a Carlos III durante su visita el impacto de la trata de esclavos

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San Juan, 15 abr (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido conocerá de primera mano el impacto de la trata transatlántica de esclavos durante su próximo viaje a Bermudas, el primero a este territorio británico de ultramar desde que asumió el trono.

El gobernador de Bermudas, Andrew Murdoch, explicó en un comunicado este miércoles que la visita a una exposición dedicada a la historia de Bermudas permitirá al monarca «profundizar su comprensión de la trata transatlántica de esclavos».

El presidente de la Comisión de Reparaciones de la Comunidad del Caribe (Caricom), de la que Bermudas es miembro asociado, Hilary Beckles, criticó recientemente la decisión del Reino Unido de abstenerse de votar una resolución de las Naciones Unidas que reconocía la trata transatlántica de esclavos como el «crimen más grave contra la humanidad».

La agenda de la visita de Carlos III y la reina Camila, que se desarrollará del 30 de abril al 2 de mayo, reflejará los vínculos entre Bermudas y el Reino Unido en materia de cultura y crecimiento económico, según el gobernador.

«El programa mostrará lo mejor de Bermudas y brindará numerosas oportunidades para interactuar con las comunidades de toda la isla», declaró Murdoch, quien indicó que los monarcas serán recibidos con una salva de 21 cañonazos.

Murdoch afirmó que Carlos III observará los esfuerzos para apoyar la biodiversidad en la isla y también se reunirá con jóvenes que participan en un taller sobre preservación de los hábitats locales.

Carlos III inaugurará formalmente la nueva sede de la Guardia Costera de Great Bay y tratará con el personal de la agencia sobre sus operaciones para garantizar la seguridad en la zona.

Además, se reunirá con representantes de la Agencia Espacial del Reino Unido para conocer los planes de instalación de un nuevo telescopio en Bermudas.

Previo a su llegada a Bermudas, el rey Carlos III y la reina Camila harán una visita de Estado a Estados Unidos del 27 al 30 de abril para conmemorar los 250 años de independencia del país norteamericano.

Esta será la primera visita de Estado de Carlos III a Estados Unidos desde que asumió el trono en 2022, aunque como príncipe de Gales estuvo 19 veces en ese país. EFE

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