Berna y París fortalecen cooperación 28 de enero de 2002 - 17:08 Suiza y Francia pondrán en funcionamiento, desde el verano próximo, en Ginebra, un centro de cooperación policial. El acuerdo correspondiente fue suscrito este lunes en la Ciudad de Calvino por la ministra suiza de Justicia y Policía, Ruth Metzler y el responsable francés de la cartera del Interior, Daniel Vaillant. Según los términos del documento, dentro de algunos días comenzará la construcción del Centro de Cooperación Policial en el aeropuerto ginebrino de Cointrin. Unos 40 funcionarios de policía y de aduana suizos y franceses integrarán la plantilla del nuevo Centro que tiene la misión de combatir la criminalidad transfronteriza. Las normas de un Protocolo Adicional del acuerdo regirán las actividades de la nueva institución. Berna prevé asimismo el establecimiento de un centro similar en conjunto con las autoridades italianas. Excelente colaboración Los dos ministros pusieron de relieve la cooperación que existe entre Suiza y Francia en la tarea de lucha contra la criminalidad. En ese sentido, ponderaron el aporte del futuro centro en Cointrin. Por otra parte, la consejera federal Ruth Metzler y el ministro del Interior, Daniel Vaillant, abordaron el tema relacionado con el acuerdo de libre tránsito de 'Schengen'. El político francés se manifestó a favor de la participación de Suiza en dicho espacio. Con los acuerdos de Schengen y el inicial de Dublín sobre política de asilo, se completaría el dispositivo de lucha contra la criminalidad organizada y la inmigración ilegal, precisó Vaillant. swissinfo y agencias