Berna y Pekín firman un acuerdo que despeja el ingreso de China en la OMC

El pacto permitirá a las empresas suizas beneficiarse de mejores condiciones de la apertura comercial emprendida por su ahora socio, destacó el ministro helvético de Economía, Pascal Couchepin, este martes ante la prensa en Ginebra. "Suiza saldrá ganando en diversos sectores, como los bancos y los seguros, la maquinaria, los productos farmacéuticos, así como los relojes", precisó. "También habrá ciertas mejoras en las condiciones tarifarias y de comercialización para las exportaciones de nuestro país hacia China", expresó Couchepin en el centro William Rappard de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde tuvo lugar la firma oficial del acuerdo. Este martes Couchepin mantuvo conversaciones con el ministro chino de Comercio, Shi Guangsheng. Fue el último tramo de una serie de negociaciones bilaterales iniciadas el pasado 12 de septiembre con motivo de la visita del presidente suizo, Adolf Ogi, a Pekín. Durante su estancia en la capital china, el mandatario helvético hizo votos por que las conversaciones terminaran satisfactoriamente antes de que finalizara este mes de septiembre. Y le tocó al ministro de Economía, Pascal Couchepin, concluir definitivamente el acuerdo con China. Las negociaciones fueron difíciles, según fuentes diplomáticas. Básicamente Suiza exigía tres condiciones para la firma de un acuerdo: La concesión de tres licencias para las aseguradoras helvéticas; una reducción de los derechos de aduana para los relojes, así como el acceso de empresas suizas al mercado de control de calidad de los productos. Este sector interesa particularmente a la ginebrina Sociedad General de Vigilancia. China es un importante mercado para Suiza. El volumen de los intercambios bilaterales ha aumentado particularmente en los últimos años. De 1.900 millones de francos suizos en 1995, la cifra de negocios pasó a 2.800 millones en 1999, lo que representa un incremento del 50 por ciento. Las exportaciones helvéticas hacia China también crecieron; en 1999 totalizaron 990 millones de francos suizos (22 por ciento más que en 1998). Y, en lo que va de año, éstas han alcanzado 644 millones de francos suizos ( 43 por ciento). Las principales exportaciones de Suiza a China son la maquinaria (63 por ciento), los productos químicos (13 por ciento) y los productos farmacéuticos (5,2 por ciento). En 1999, las importaciones provenientes de China se elevaron a 1.053 millones de francos suizos, lo que representa un incremento del 33,6 por ciento. Se distribuyen entre textiles y vestidos (30,3 por ciento), maquinaria (16 por ciento) y productos químicos (9,8 por ciento). Según datos del Ministerio suizo de Economía, la importancia de China para Suiza se mide igualmente por el monto de las inversiones helvéticas, estimadas en 4 mil millones de francos suizos, y repartidas entre 550 empresas suizas y unas 300 "joint-ventures". A pregunta expresa de swissinfo, Pascal Couchepin afirmó que, cuando el ingreso del gigante asiático en la OMC se realice en toda forma, los inversionistas extranjeros tendrán una mayor seguridad jurídica. "Por lo pronto, me encuentro muy feliz de que hayamos firmado este acuerdo", señaló. Enrique Dietiker, Ginebra

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Berna y Pekín firman un acuerdo que despeja el ingreso de China en la OMC 26 de septiembre de 2000 - 17:19 El ministro suizo de Economía, Pascal Couchepin, y el titular chino de Comercio, Shi Guangsheng, firmaron este martes en Ginebra el documento que acelera la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio. Pekín necesita ahora el aval de México. El pacto permitirá a las empresas suizas beneficiarse de mejores condiciones de la apertura comercial emprendida por su ahora socio, destacó el ministro helvético de Economía, Pascal Couchepin, este martes ante la prensa en Ginebra. "Suiza saldrá ganando en diversos sectores, como los bancos y los seguros, la maquinaria, los productos farmacéuticos, así como los relojes", precisó. "También habrá ciertas mejoras en las condiciones tarifarias y de comercialización para las exportaciones de nuestro país hacia China", expresó Couchepin en el centro William Rappard de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde tuvo lugar la firma oficial del acuerdo. Este martes Couchepin mantuvo conversaciones con el ministro chino de Comercio, Shi Guangsheng. Fue el último tramo de una serie de negociaciones bilaterales iniciadas el pasado 12 de septiembre con motivo de la visita del presidente suizo, Adolf Ogi, a Pekín. Durante su estancia en la capital china, el mandatario helvético hizo votos por que las conversaciones terminaran satisfactoriamente antes de que finalizara este mes de septiembre. Y le tocó al ministro de Economía, Pascal Couchepin, concluir definitivamente el acuerdo con China. Las negociaciones fueron difíciles, según fuentes diplomáticas. Básicamente Suiza exigía tres condiciones para la firma de un acuerdo: La concesión de tres licencias para las aseguradoras helvéticas; una reducción de los derechos de aduana para los relojes, así como el acceso de empresas suizas al mercado de control de calidad de los productos. Este sector interesa particularmente a la ginebrina Sociedad General de Vigilancia. China es un importante mercado para Suiza. El volumen de los intercambios bilaterales ha aumentado particularmente en los últimos años. De 1.900 millones de francos suizos en 1995, la cifra de negocios pasó a 2.800 millones en 1999, lo que representa un incremento del 50 por ciento. Las exportaciones helvéticas hacia China también crecieron; en 1999 totalizaron 990 millones de francos suizos (22 por ciento más que en 1998). Y, en lo que va de año, éstas han alcanzado 644 millones de francos suizos ( 43 por ciento). Las principales exportaciones de Suiza a China son la maquinaria (63 por ciento), los productos químicos (13 por ciento) y los productos farmacéuticos (5,2 por ciento). En 1999, las importaciones provenientes de China se elevaron a 1.053 millones de francos suizos, lo que representa un incremento del 33,6 por ciento. Se distribuyen entre textiles y vestidos (30,3 por ciento), maquinaria (16 por ciento) y productos químicos (9,8 por ciento). Según datos del Ministerio suizo de Economía, la importancia de China para Suiza se mide igualmente por el monto de las inversiones helvéticas, estimadas en 4 mil millones de francos suizos, y repartidas entre 550 empresas suizas y unas 300 "joint-ventures". A pregunta expresa de swissinfo, Pascal Couchepin afirmó que, cuando el ingreso del gigante asiático en la OMC se realice en toda forma, los inversionistas extranjeros tendrán una mayor seguridad jurídica. "Por lo pronto, me encuentro muy feliz de que hayamos firmado este acuerdo", señaló. Enrique Dietiker, Ginebra